L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nel Team Relay dei Mondiali 2021 di ciclismo. Gli azzurri sono riusciti a salire sul terzo gradino del podio della crono-staffetta mista per appena cinque centesimi, beffando la Svizzera per davvero un battito di ciglio. Si è trattato di un vero e proprio colpo gobbo da parte della Nazionale, che torna così a casa con un alloro al collo dopo il quarto posto di due anni fa, quando la Gran Bretagna ebbe la meglio per soltanto due secondi.

Filippo Ganna, Edoardo Affini e Matteo Sobrero sono stati impeccabili nella prima parte riservata ai terzetti maschili e hanno infatti chiuso la loro frazione con il miglior tempo. Elisa Longo Borghini, Elena Cecchini e Marta Cavalli hanno invece faticato un po’ di più, subendo il sorpasso di Germania e Olanda, ma riuscendo comunque a mettere le mani sul bronzo precedendo i delusi elvetici.

Stiamo parlando di un bel risultato agonistico e sportivo, ma che naturalmente ha anche un risvolto economico. Quanti soldi ha guadagnato l’Italia conquistando la medaglia di bronzo nel Team Relay dei Mondiali 2021 di ciclismo? Il montepremi è di appena 3.750 euro. Complessivi, destinati all’intera squadra. Si tratta di un assegno decisamente irrisorio considerando la portata dell’impreso, una cifra poco più che simbolica e che sostanzialmente è pari a 625 euro a testa per i sei azzurri scesi in strada (ma come sempre i premi si dividono tra tutto lo staff).

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO FILIPPO GANNA VINCENDO LA CRONOMETRO DEI MONDIALI?

3.750 euro.