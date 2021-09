LIVE Ciclismo, cronometro Mondiali juniores in DIRETTA: Wang campione del mondo avanti a Tarling e Segaert!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.11 Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE della prova a cronometro juniores dei Mondiali di ciclismo di scena nelle Fiandre. Buon proseguimento con OA Sport!

17.10 La classifica finale della prova a cronometro juniores dei Mondiali di ciclismo:

1

WANG Gustav Denmark 50 0:25:37 52.232

2

TARLING Joshua Great Britain 40 0:20 51.561

3

SEGAERT Alec Belgium 30 0:29 51.264

4

BÉVORT Carl-Frederik Denmark 20 0:30 51.232

5

LE HUITOUZE Eddy France 10 0:33 51.134

6

UIJTDEBROEKS Cian Belgium 0:41 50.875

7

CHRISTEN Jan Switzerland 0:45 50.746

8

PICKERING Finlay Great Britain 0:52 50.522

9

BONETTO Samuele Italy 0:53 50.491

10

BRENNSÆTER Trym Norway 0:58 50.332

11

RAFFERTY Darren Ireland 1:06 50.081

12

GIERYK Kacper Poland 1:07 50.050

13

ROMEO Iván Spain 1:08 50.019

14

GUSTIN Alex United States 1:11 49.925

15

VERVENNE Jonathan Belgium ,, 49.925

16

DEL GROSSO Tibor Netherlands 1:21 49.617

17

SVRČEK Martin Slovakia 1:25 49.494

18

LÜHRS Luis-Joe Germany 1:26 49.464

19

BIBIC Dylan Canada 1:29 49.373

20

KÄRSTEN Moritz Germany 1:32 49.282

21

KHOMIAKOV Artemii Russia ,, 49.282

22

MIHKELS Madis Estonia 1:35 49.191

23

CARSWELL Jack New Zealand ,, 49.191

24

BESSEGA Tommaso Italy 1:38 49.101

25

BOWER Lewis New Zealand 1:39 49.071

26

REMKHE Andrey Kazakhstan 1:40 49.041

27

KOCKELMANN Mathieu Luxembourg 1:41 49.011

28

PAJUR Romet Estonia 1:42 48.981

29

GRÉGOIRE Romain France ,, 48.981

30

VARENYK Maksym Ukraine ,, 48.981

31

KESSLER Cole United States 1:44 48.921

32

KOPECKÝ Matyáš Czech Republic 1:48 48.802

33

TELECKY Štěpán Czech Republic ,, 48.802

34

ZARAKOVSKIY Daniil Russia 1:49 48.773

35

BRINKMAN Joost Netherlands 1:52 48.684

36

SCHRETTL Marco Austria 1:54 48.625

37

TARASKIN Maxim Kazakhstan 1:57 48.537

38

GAJDULEWICZ Mateusz Poland ,, 48.537

39

LEONARD Michael Canada 2:00 48.449

40

TAVARES Gonçalo Portugal 2:02 48.391

41

ŠPOLJAR Jaka Slovenia 2:04 48.332

42

VARGAS Brayan Colombia 2:10 48.158

43

ETXEBERRIA Haimar Spain 2:14 48.043

44

MORGADO António Portugal 2:15 48.014

45

RAVNØY Johan Norway 2:16 47.986

46

SZIJÁRTÓ Zétény Hungary 2:17 47.957

47

KERVINEN Leevi Finland 2:20 47.871

48

KÄLLBERG Axel Finland ,, 47.871

49

POLUPAN Dmytro Ukraine 2:22 47.814

50

GROZEV Gabriel Bulgaria 2:23 47.786

51

STOLIĆ Mihajlo Serbia 2:24 47.757

52

DONZÉ Robin Switzerland 2:26 47.701

53

SCULLY Conal Ireland 2:28 47.644

54

VENCKUS Jomantas Lithuania 2:29 47.616

55

FLANNERY Liam Bermuda 2:32 47.531

56

KAĻVERŠS Matīss Latvia ,, 47.531

57

MÉSZÁROS Bence Hungary 2:33 47.503

58

SULTANOV Samandar Uzbekistan ,, 47.503

59

DEL TORO Isaac Mexico 2:40 47.307

60

URY Noé Luxembourg 2:42 47.251

61

HARASIM Mihnea-Alexandru Romania 2:43 47.224

62

SANCHEZ Matias Mexico 2:47 47.113

63

IOANNOU Constantinos Cyprus 2:50 47.030

64

ARRIETA Yan Luis Cuba 3:03 46.674

65

MOLANO Estiven Brayan Colombia 3:07 46.566

66

MILLER Alexander Bermuda 3:09 46.512

67

GOJKOVIĆ Nicolas Croatia 3:13 46.405

68

COGOLJEVIĆ Dejan Serbia 3:19 46.244

69

ROGORA Kiya Ethiopia 3:26 46.059

70

BONILLA Pablo Uruguay 3:28 46.006

71

MIMOUNI Oussama Abdellah Algeria ,, 46.006

72

MIRANDA Cristopher Panama ,, 46.006

73

EGGETT Jason South Africa 3:39 45.718

74

TUYIZERE Etienne Rwanda ,, 45.718

75

MANSOURI Khaled Algeria 4:15 44.799

76

TROMAN Vladislav Uzbekistan 4:32 44.378

77

SEGARRA Derex Puerto Rico 4:43 44.110

78

ITURRIETA Miguel Chile 5:10 43.465

DNF

CRAUSE Pedri South Africa –

17.08 Prova discreta e nulla più per l’Italia: nono posto per Samuele Bonetto a 53”, ventiquattresimo Tommaso Bessega a 1’38”.

17.06 Segaert è riuscito ad ottenere almeno un bronzo per 52 centesimi su Bevort, ma da applausi la gara di Wang, che aveva subito fatto intuire che avrebbe fatto un gran tempo.

17.04 Che con un grande ultimo chilometro se la cava strappando il terzo posto a Bevort, ma non basta! GUSTAV WANG CAMPIONE DEL MONDO JUNIORES A CRONOMETRO!

17.03 Lo spagnolo Ivan Romeo è solo dodicesimo. Manca solo Segaert all’arrivo..

17.02 L’azione del belga Alec Segaert sembra davvero scomposta. Impossibile impensierire Wang.

17.01 Malissimo il campione continentale Romain Gregoire: il francese è soltanto ventisettesimo in 27’19”.

17.00 Darren Rafferty è decimo in 26’43”, dietro a Samuele Bonetto.

16.59 Solo Rafferty, Gregoire, Romeo e Segaert tra Gustav Wang e la maglia di campione del mondo a cronometro juniores.

16.58 Ha recuperato qualcosina Samuele Bonetto: ottavo posto in 26’31”, a 54” da Wang. La top 10 sembra pressoché sicura.

16.55 Oramai sembra impossibile che qualcuno possa strappare la maglia iridata al danese Gustav Wang.

16.53 Questi i primi cinque ufficiali dopo il primo intertempo:

1 59 WANG Gustav 14:31.70

2 81 TARLING Joshua + 14.73

3 52 le HUITOUZE Eddy + 16.69

4 1 SEGAERT Alec + 18.89

5 10 BEVORT Carl-Frederik + 21.26

16.52 Dietro anche Segaert! 14’50”, quarto posto per lui!

16.50 Anche Ivan Romeo lontano da Wang all’intertempo. Solo Segaert può impensierire il danese!

16.49 Bel recupero per il danese Bevort! 26.07, terzo posto provvisorio!

16.47 Altino il tempo di Samuele Bonetto all’intertempo: 15’11”, nono per ora.

16.46 Che errore di Gajdulewicz, che pensava di aver forato e ha perso molto tempo…

16.44 Settimo posto per il norvegese Trym Brennsaeter. Fra poco Bonetto al primo intertempo…

16.42 Ad ora nessuno riesce ad impensierire Wang, che potrebbe puntare ad un piazzamento sul podio.

16.40 Alto il tempo del tedesco Kaersten: diciottesimo in 15’27”.

16.38 Arriva un tempo da top 10 a Oostkerke: 14’52”, quarto posto per lui.

16.37 Partito anche l’iberico Segaert! Ora si guarda solo verso Bruges!

16.36 Arriva il turno dello spagnolo Ivan Romeo, manca solo Alec Segaert.

16.34 Al via anche il francese Romain Gregoire, poi lo spagnolo Ivan Romeo e il favorito d’obbligo Segaert!

16.33 Partito l’irlandese Darren Rafferty, mancano le ultime tre partenze!

16.32 Per Bonetto una storia davvero toccante: a quattordici anni è caduto nel tunnel dell’anoressia e ha trovato conforto nella mountain bike, che lo ha ‘convinto’ a tornare a mangiare.

16.31 Intanto Tommaso Bessega è sceso fino alla quattordicesima posizione. Onesta prova per lui.

16.31 Eccolo qui! Partito Samuele Bonetto! Forza!!!

16.30 Ora è il momento del polacco Mateusz Gajdulewicz. Fra 90” tocca a Samuele Bonetto.

16.29 La top 10 provvisoria non è cambiata di una virgola.

16.28 Pettorale numero sette per il norvegese Trym Brennsaeter.

16.27 Parte anche l’estone Madis Mihkels.

16.25 Sul percorso anche il tedesco Moritz Kaersten, manca sempre meno alla partenza di Samuele Bonetto.

16.24 Parte anche l’altro danese Carl-Frederik Bevort, uno che potrebbe dire la sua per le posizioni migliori di classifica.

16.22 Parte l’olandese Tibor Del Grosso, mancano gli ultimi dieci nomi!

16.19 Fra poco sarà il momento di Samuele Bonetto, con l’Italia che far il tifo per lui.

16.17 La classifica provvisoria sul traguardo:

1 59 WANG Gustav 25:37.42

2 81 TARLING Joshua + 20.20

3 52 le HUITOUZE Eddy + 33.15

4 50 UIJTDEBROEKS Cian + 41.82

5 42 CHRISTEN Jan + 45.52

6 35 PICKERING Finlay + 52.78

7 55 GIERYK Kacper + 1:07.82

8 61 GUSTIN Alexander + 1:11.01

9 82 VERVENNE Jonathan + 1:11.04

10 58 LUEHRS Luis-Joe + 1:26.75

16.16 Pickering si conferma al sesto posto sul traguardo in 26’30”.

16.13 Al momento, oltre quello di Pickering, non ci sono dei rilevamenti cronometrici degni di nota.

16.09 Arriva il canadese Dylan Bibic, decimo in 27’06” e avanti al nostro Bessega.

16.06 Arriva il tempo di Finlay Pickering ai 12 chilometri: il britannico è sesto in 15’09”, ma è rimasto attardato da una scivolata.

16.05 Con il quinto tempo di Jan Christen (26’22”) il nostro Tommaso Bessega esce dalla top 10.

16.04 Il tempo di Gustav Wang sembra potergli garantire un ottimo piazzamento. Ma fra poco toccherà ai migliori…

16.02 Ricordiamo che Samuele Bonetto prenderà il via alle 16.31 e 30 secondi.

15.59 Intanto parte il moldavo Harasim: mancano ancora 25 corridori.

15.56 Al momento nessuno pare riuscire anche ad avvicinarsi al tempo del danese Wang, che resiste in vetta alla classifica sia dell’intertempo, che di quella all’arrivo.

15.52 Arriva anche Cian Uijtdebroeks: solo quarto posto per il belga in 26’19”. Crono leggermente deludente per l’argento europeo.

15.50 L’azzurro scala immediatamente al nono posto: merito del francese Eddy Le Huitouze, terzo assoluto in 26’10”.

15.49 Recupera qualcosa Tommaso Bessega, che chiude in 27’15” e si installa all’ottavo posto provvisorio.

15.48 Si è appena inserito il polacco Kacper Gieryk, che sale al terzo posto provvisorio in 26’45”, con tre secondi di vantaggio su Gustin.

15.47 La classifica provvisoria dei primi 10:

1 59 WANG Gustav 25:37.42

2 81 TARLING Joshua + 20.20

3 61 GUSTIN Alexander + 1:11.01

4 82 VERVENNE Jonathan + 1:11.04

5 58 LUEHRS Luis-Joe + 1:26.75

6 74 CARSWELL Jack + 1:35.81

7 63 KOCKELMANN Mathieu + 1:41.90

8 57 PAJUR Romet + 1:42.02

9 64 KOPECKY Matyas + 1:48.46

10 79 ZARAKOVSKIY Daniil + 1:49.58

15.43 Intanto Uijdebroeks passa all’intertempo: 14’57”, soltanto quarto!

15.42 Nuovo miglior tempo! Il danese Gustav Wang sale in prima posizione in 25’37”, rifilando 20” a Joshua Tarling!

15.41 Arriva anche lo statunitense Alexander Gustin, secondo in 26’48”. Ma in breve sarà Gustav Wang a tagliare il traguardo…

15.40 Iniziano a cambiare le prime posizioni sul traguardo. Il ceco Kopecky è quinto in 27’25”, avanti a lui il lussemburghese Kockelmann in 27’19”.

15.38 Arriva Eddy Le Huitouze: terzo posto a Oostkerke, a 17” da Wang.

15.36 Arriva Tommaso Bessega al primo intertempo: undicesimo in 15’30”, a 59” da Gustav Wang.

15.34 In venticinque sono passati al primo rilevamento cronometrico, questa la classifica provvisoria:

1 59

WANG Gustav

14:31.70

2 81

TARLING Joshua

+ 14.73

3 61

GUSTIN Alexander

+ 39.82

4 58

LUEHRS Luis-Joe

+ 40.86

5 82

VERVENNE Jonathan

+ 47.60

15.32 Arriva Gustav Wang! Il danese si mette tutti alle spalle e abbassa il miglior tempo dopo dodici chilometri: 14’31” per lui.

15.31 Passa Alexander Gustin al traguardo intermedio: 15’11”, secondo a 25” da Joshua Tarling che ad ora è il migliore in 14’46”.

15.29 Resiste il miglior tempo di Tarling: Jack Carswell è terzo ad 1’15” dal britannico, finendo anche dietro al belga Vervenne.

15.27 Intanto è partito Cian Uijtdebroeks, che può fare molto bene. Per lui già un contratto da professionista con la BORA-Hansgrohe.

15.24 Parte anche Eddy Le Huitouze. Dopo di lui, i corridori partiranno ogni 90 secondi.

15.23 Abbiamo il primo riferimento cronometrico! Joshua Tarling conclude la sua prova in 25’57” e va in testa avanti a Jonathan Vervenne!

15.22 Parte Tommaso Bessega! Forza!!!

15.20 Due minuti alla partenza di Tommaso Bessega.

15.18 Ora tocca al tesesco Luis-Joe Luhrs.

15.14 Momento di scendere in strada per l’ucraino Dmytro Polupan.

15.11 Siamo in attesa dei primi rilevamenti cronometrici per capire quali possono essere i tempi per una buona posizione.

15.08 Nonostante la giovane età, abbiamo già alcuni elementi capaci di toccare già velocità notevoli: parliamo del neozelandese Jack Carswell, capace di stare sopra i 50 all’ora per buoni tratti.

15.07 Quindici minuti alla partenza di Tommaso Bessega, primo italiano in gara.

15.04 Con il canadese Michael Leonard, sono dieci i corridori sul percorso di questa cronometro mondiale juniores.

15.00 Parte anche Maxim Taraskin: il kazako ha messo in campo buone cose alla Velo Erciyes Junior Race di luglio.

14.58 Il secondo a partire è stato il britannico Joshua Tarling, che potrebbe rappresentare una piacevole sorpresa.

14.57 I primi trenta prenderanno il via ogni sessanta secondi. Dopo il francese Eddy Le Huitouze la forbice si aprirà a 90”.

14.55 Si comincia! Jonathan Vervenne prende il via!

14.53 Due italiani in gara quest’oggi. Tommaso Bessega partirà alle 15.22, mentre Samuele Bonetto sarà il quintultimo a prendere il via alle 16.31 e trenta secondi.

14.51 Per la maglia iridata sono due i favoriti. Si va con i padroni di casa, tra Alec Segaert e Cian Uijdebroeks.

14.48 Saranno in settantanove a giocarsi il titolo mondiale. Il primo a partire sarà il belga Jonathan Vervenne alle 14.55.

14.45 Nonostante tutto, anche quest’oggi non c’è una minima pendenza sul percorso. Gara dunque per veri e propri specialisti.

14.41 Percorso ancora da Knokke-Heist a Bruges, ma solo di 22 chilometri per venire incontro alle esigenze dei giovani corridori.

14.38 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova a cronometro juniores maschile dei Mondiali di ciclismo 2021.

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova a cronometro juniores maschile dei Mondiali di ciclismo 2021 che si svolgono da domenica 19 settembre a domenica 26 settembre nelle Fiandre, in Belgio.

Percorso ancor più breve rispetto alla controparte dei professionisti e degli under 23: da Knokke-Heist a Bruges saranno soltanto 22 chilometri, completamente pianeggianti, ed un solo rilevamento cronometrico poco dopo metà gara, ai 12,5 chilometri. Anche in questa gara bisognerà stare molto attenti al vento, molto forte in questi giorni.

Saranno in settantanove a giocarsi il titolo mondiale di categoria: sulla carta sono i padroni di casa Alec Segaert, che partirà con il pettorale numero 1, e Cian Uijtdebroeks a vestire i panni dei favoriti, ma aspettiamoci grandi prestazioni dal francese Eddy Le Huitouze, dai danesi Carl-Frederik Bevort e Gustav Wang, dall’irlandese Darren Rafferty e dall’azzurro Samuele Bonetto, che difenderà i colori italiani (partenza alle ore 16.33, pettorale numero 4) assieme a Tommaso Bessega (15.22).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE integrale della cronometro individuale juniores dei Mondiali di ciclismo 2021 che si disputano nelle Fiandre (Belgio). Il primo partente sarà il belga Jonathan Vervenne alle ore 14.55, noi ci collegheremo con qualche minuto di anticipo per raccontarvi tutta la gara! Buon divertimento!

