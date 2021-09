LIVE Atletica, Paralimpiadi Tokyo in DIRETTA: Sabatini, Caironi e Contrafatto oro, argento e bronzo. Siete immense!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

MARTINA CAIRONI RECORD DEL MONDO E TRE AZZURRE AI PRIMI TRE POSTI IN BATTERIA

14.40 Si chiude dunque una giornata storica per lo sport paralimpico italiano! Il podio dei 100 metri è tutto azzurro, con Ambra Sabatini campionessa davanti a Caironi e Contrafatto per l’apoteosi tricolore. Grazie per aver vissuto queste emozioni con noi di OA Sport, da noi l’augurio di una buona serata.

14.38 14″46 il tempo di Martina Caironi, 14″73 quello di Monica Graziana Contrafatto. Ci siamo emozionati, è una delle imprese più grandi della storia dello sport italiano. Grazie ragazze, siete state mitologiche. Siete grandi!

14.37 Un’emozione fantastica per le azzurre che festeggiano sulla pista di Tokyo, è un’impresa leggendaria!

14.33 TRIPLETTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Apoteosi azzurra! Ambra Sabatini chiude davanti a tutte con il tempo di 14.11, NUOVO RECORD DEL MONDO! Argento per un’immensa Martina Caironi, bronzo a Monica Contafatto. Ci portiamo a casa il podioooooo!

14.33 Partite!

14.29 Ci siamo, entrano le atlete!

14.15 Nella finale dei 100 metri femminili l’Italia punta fortissimo, con Martina Caironi che ha fatto registrare il nuovo record del mondo nelle batterie, solamente due centesimi più veloce di una Ambra Sabatini velocissima. Attenzione anche a Monica Contrafatto, che si giocherà il bronzo con l’indonesiana Tiarani.

14.07 La finale dei 400 metri T47 la vince il marocchino Sadni, che all’arrivo precede due brasiliani, ovvero de Moraes e Ferreira. Ora manca solo una finale, quella delle italiane!

13.58 Il britannico Aled Davies domina il getto del peso F63 con la misura di 15.33, distanziando di mezzo metro l’iraniano Mohammadian, con il bronzo al kuwatiano Sorour.

13.53 Doppietta cinese nel lancio del disco F38, con Na Mi davanti a Yingli Li. Bronzo alla messicana Castro.

13.43 La tedesca Ave vince nei 400 metri T38 con il tempo di un minuto netto, che è anche il nuovo primato mondiale. Sul podio anche la russa Goncharova e la colombiana Jimenez.

13.30 ll getto del peso F33 se lo porta a casa il marocchino Derhem con 11.37. Argento all’algerino Kardjena, bronzo al croato Cerni.

13.26 Nel mentre va in archivio anche la competizione di salto in lungo T20. Vince il malese Romly davanti al greco Prodromou e all’australiano Hum.

13.24 Si chiude la finale del giavellotto F41 con la vittoria (e record del mondo) del cinese Sun con 47.13. Argento all’iraniano Beit, bronzo all’iracheno Nihkailawi.

13.17 Riprendono le finali, con il costaricano Guity che vince i 200 metri T64 davanti al tedesco Streng e all’americano Wallace.

12.51 I 200 metri femminili T47 sono affare della venezuelana Vera Andrade, che si impone in 24.52, sorprendendo la statunitense Mason e la polacca Jeromin.

12.45 Giro di boa anche nel lungo, classifica invariata.

12.44 A metà gara nel giavellotto c’è in testa alla classifica il cinese Sun, secondo l’iraniano Beit, terzo l’iracheno Nukhailawi.

12.41 Record del mondo della cubana Durand nei 200 metri T12 con il tempo di 23.02, vincendo davanti all’ucraina Boturchuk e alla russa Kulinich.

12.33 La cinese Liu vince i 200 metri T11 davanti alle brasiliane Simplicio e Gerber.

12.29 Il malese Romly allunga ancora nel salto in lungo e con 7.45 conduce la classifica davanti all’australiano Hum e al greco Prodromou.

12.26 Il cinese Sun continua il suo dominio nel giavellotto e mette a segno il record del mondo con 45.82.

12.24 Nel getto del peso il marocchino Derhem passa davanti con 11.37 metri.

12.22 Nei 1500 metri T38 vince il canadese Riech, che chiude davanti all’algerino Krai (argento) e all’australiano Kenzie (bronzo).

12.17 Nel lancio del giavellotto il cinese Sun è primo dopo il primo giro.

12.16 Nel getto del peso il russo Khrupin fa registrare il nuovo record paralimpico con 11.21.

12.13 Dopo il primo tentativo del salto in lungo davanti a tutti c’è il malese Romly, con la misura di 7.26.

12.00 Inizia il programma delle finali, in rapida successione i concorsi di salto in lungo, peso e giavellotto.

11.55 La prima finale sarà però quella del salto in lungo maschile T20.

11.50 C’è grande attesa per la gara dei 100 metri femminili, l’ultima di giornata, in cui l’Italia punta alla tripletta con Caironi, Sabatini e Contraffatto.

11.45 Ci siamo quasi! Tra un quarto d’ora inizierà il programma delle finali.

Buongiorno amici di OA Sport e bentrovati in questa nuova DIRETTA LIVE, che per l’occasione ci porta a Tokyo, dove è in programma una giornata campale per l’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo, in cui la pista di atletica farà da cornice ad una gara in cui il Tricolore arriva con i favori del pronostico.

Stiamo parlando dei 100 metri femminili, categoria T63, in cui Martina Caironi andrà a caccia del tris dopo i successi di Londra e Rio, ma soprattutto della seconda medaglia a Tokyo dopo l’argento nel salto in lungo, con una delle rivali più accreditate che sembra essere Ambra Sabatini, per una sfida tutta italiana.

Tuttavia il sogno più grande è quello della tripletta, poichè anche Monica Contrafatto può legittimamente puntare ad un accesso in finale, per poi sperare nel podio. Dopo le batterie di questa notte, la finale è prevista per le ore 14.26, proprio a chiudere il programma serale.

Foto: LaPresse