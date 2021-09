LIVE Atletica, Paralimpiadi Tokyo in DIRETTA: Martina Caironi record del mondo! Anche Sabatini e Contraffatto da medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

MARTINA CAIRONI RECORD DEL MONDO E TRE AZZURRE AI PRIMI TRE POSTI IN BATTERIA

Buongiorno amici di OA Sport e bentrovati in questa nuova DIRETTA LIVE, che per l’occasione ci porta a Tokyo, dove è in programma una giornata campale per l’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo, in cui la pista di atletica farà da cornice ad una gara in cui il Tricolore arriva con i favori del pronostico.

Stiamo parlando dei 100 metri femminili, categoria T63, in cui Martina Caironi andrà a caccia del tris dopo i successi di Londra e Rio, ma soprattutto della seconda medaglia a Tokyo dopo l’argento nel salto in lungo, con una delle rivali più accreditate che sembra essere Ambra Sabatini, per una sfida tutta italiana.

Tuttavia il sogno più grande è quello della tripletta, poichè anche Monica Contrafatto può legittimamente puntare ad un accesso in finale, per poi sperare nel podio. Dopo le batterie di questa notte, la finale è prevista per le ore 14.26, proprio a chiudere il programma serale.

Foto: LaPresse