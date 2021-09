LIVE Atletica, Finali Diamond League Zurigo in DIRETTA: Zane Weir e Randazzo puntano in alto nel day-1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata delle finali della Wanda Diamond League 2021. A Zurigo si assegneranno i primi 7 titoli dei 32 in palio in questa prima giornata di gare.

Saranno due gli azzurri (sui sette qualificati per queste finali) protagonisti in questo day-1 che andrà in scena nella Sechseläutenplatz di Zurigo. Filippo Randazzo proverà a ben figurare nel salto in lungo dopo aver vinto la prima tappa di Diamond League a Gateshead ad inizio stagione. Zane Weir, invece, sarà presente nell’atto conclusivo del getto del peso e cercherà di dare seguito all’eccellente prestazione di quattro giorni fa al meeting Internazionale di Padova, dove l’italo-sudafricano (quinto a Tokyo) ha realizzato il suo nuovo personale (21.63).

Gli altri cinque titoli che assegneranno il “diamantone” che vale un assegno da 30.000 dollari (circa 25.300 euro) non vedranno invece atleti italiani al via. Questi saranno getto del peso, 5000 metri, salto in alto e salto in lungo femminili e 5000 metri maschili, dove la sfida annunciata sarà tra l’etiope Selemon Barega (oro nei 10.000 metri a Tokyo) e il norvegese Jakob Ingebrigtsen (campione olimpico dei 1500 che disputerà nella seconda gara delle finali di domani).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della prima giornata delle finali della Wanda Diamond League 2021. Si partirà dalle 16.55 con il programma nella Sechseläutenplatz di Zurigo, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 16.30.

Foto: Lapresse