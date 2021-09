Atletica, Diamond League: gli italiani qualificati alle Finali. Tamberi, Weir e Randazzo guidano 7 azzurri a Zurigo

Mercoledì 8 e giovedì 9 settembre andranno in scena le Finali della Diamond League 2021, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Zurigo (Svizzera) ospiterà gli atti conclusivi di questa competizione che ci ha tenuto compagnia per tutto l’anno e sostanzialmente farà calare il sipario sulla grande stagione della Regina degli Sport (anche se ci sarà spazio ancora per qualche meeting di caratura inferiore nelle due settimane successive).

Si assegnano dunque gli ambiti diamantoni con l’annesso succulento montepremi: i vincitori di ogni singola specialità porteranno infatti a casa un gradito assegno di 30.000 dollari (circa 25.300 euro). L’Italia sarà protagonista con ben sette azzurri, bravi ad avere strappato la qualificazione per queste attesissime finali. Gianmarco Tamberi si presenta da Campione Olimpico di salto in alto e, dopo la vittoria di Cherzow (nel World Gold Continental Tour), cerca una magia per imporsi anche in questa competizione e ambire al numero 1 del ranking di specialità.

Filippo Randazzo ha vinto una tappa di Diamond League (a Gateshead, a inizio stagione) ed è stato terzo a Parigi la scorsa settimana. Il saltatore in lungo proverà a essere grande protagonista al pari di Zane Weir che, dopo il quinto posto alle Olimpiadi e la cannonata di ieri a Padova, vuole giganteggiare ancora nel getto del peso ai massimi livelli. Da seguire con attenzione anche Tobia Bocchi nel salto triplo, Davide Re sui 400 metri, Paolo Dal Molin sui 110 ostacoli e Ahmed Abdelwahed sui 3000 siepi.

I nomi sono stati ufficializzati dalle starting list diffuse dagli organizzatori dell’evento, comunque sono possibili rinunce fino all’ultimo minuto e ripescaggi. Ad esempio Fausto Desalu è il primo degli esclusi sui 200 metri, ma può ancora sperare nella partecipazione.

ITALIANI QUALIFICATI ALLE FINALI DI DIAMOND LEAGUE ATLETICA

MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE:

GETTO DEL PESO (MASCHILE): Zane Weir

SALTO IN LUNGO (MASCHILE): Filippo Randazzo

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE:

SALTO TRIPLO (MASCHILE): Tobia Bocchi

400 METRI (MASCHILE): Davide Re

110 METRI OSTACOLI: Paolo Dal Molin

SALTO IN ALTO (MASCHILE): Gianmarco Tamberi

3000 METRI SIEPI (MASCHILE): Ahmed Abdelwahed

Foto: Lapresse