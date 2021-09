Atletica, Diamond League: Gianmarco Tamberi, Zane Weir e Davide Re protagonisti a Zurigo

Due giornate di grande atletica: domani 8 e giovedì 9 settembre andrà in scena la tappa di Zurigo di Diamond League. Saranno ben 32 i titoli assegnati, con in pista e pedana alcuni degli atleti più forti al mondo. In casa azzurra tornerà in gara il campione olimpico Gianmarco Tamberi nel salto in alto. A insidiarlo sarà soprattutto il bielorusso bronzo olimpico Maksim Nedasekau. Fari puntati anche sul russo Ilya Ivanyuk, il canadese Django Lovett, l’ucraino Andriy Protsenko e il bahamense Donald Thomas.

Zane Weir dopo aver ritoccato il personale qualche giorno fa, ottenendo un ottimo 21,63, il lanciatore italiano va a caccia di conferme. Il rivale principale sarà lo statunitense Ryan Crouser, senza dimenticare l’altro atleta a stelle e strisce Joe Kovacs e il neozelandese Tom Walsh.

Il campione europeo indoor dei 110hs Paolo Dal Molin tornerà in pista per una gara dall’altissimo livello tecnico. In pista atleti del calibro di Hansle Parchment e Ronald Levy. Nel giro di pista protagonista Davide Re che, tra gli altri, si troverà di fianco lo statunitense Michael Cherry, il grenadino bronzo olimpico Kirani James senza dimenticare l’atleta del Botswana Isaac Makwala.

Ahmed Abdelwahed cercherà di chiudere in maniera positiva un’ottima stagione che l’ha condotto fino alla finale di Tokyo. Sarà comunque una gara complicatissima con l’intero podio a cinque cerchi, dall’oro Soufiane El Bakkali, all’argento Lamecha Girma, al bronzo Benjamin Kigenà

Per quanto concerne gli italiani impegnati nei salti Filippo Randazzo e Tobia Bocchi: il lunghista siciliano vincitore a Gateshead e terzo a Bruxelles se la vedrà con lo statunitense Steffin McCarter, lo svedese Thobias Montler, il sudafricano Ruswahl Samaai; il triplista emiliano dovrà fronteggiare il campione olimpico Pedro Pichardo e il bronzo Hugues Fabrice Zango.

Foto: LaPresse