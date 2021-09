Judo, i ranking mondiali aggiornati dopo le Olimpiadi. Giuffrida stabile al 4° posto, balzano in top10 Milani e Parlati

Dopo i Giochi Olimpici di Tokyo 2021, per il judo è già ripartito nei giorni scorsi il nuovo ciclo olimpico verso le Olimpiadi di Parigi 2024. A Zagabria è già andato in scena il primo evento World Tour post-olimpico e nel frattempo sono stati di fatto “scongelati” i ranking mondiali delle varie categorie di peso dopo le modifiche introdotte durante il periodo Covid.

I risultati di Tokyo, abbinati alla perdita di tutti i punti ottenuti più di due anni fa, hanno provocato dei cambiamenti importanti per molti judoka nella World Ranking List. Manuel Lombardo (che si appresta a cambiare categoria) è ancora l’italiano meglio posizionato in classifica, ma ha perso la leadership assoluta nei suoi 66 kg in favore del coreano An Baul.

Stabile al quarto posto nei 52 kg Odette Giuffrida, anche grazie ai 1100 punti messi in cascina con il bronzo a Tokyo, mentre fanno il loro ingresso in top10 Christian Parlati e Francesca Milani, entrambi ottavi rispettivamente nei -81 e nei -48 kg. Bel passo avanti anche per Alice Bellandi, 14ma nei 70 kg dopo il settimo posto alle Olimpiadi.

Di seguito i ranking mondiali aggiornati di judo dopo il Grand Prix di Zagabria:

Uomini

-60 kg:

Miglior italiano: Angelo Pantano, 42° con 906 punti

-66 kg:

-73 kg:

-81 kg:

-90 kg:

-100 kg:

Miglior italiano: Andres Moreno, 124° con 42 punti

+100 kg:

Miglior italiano: Lorenzo Agro Sylvain, 80° con 173 punti

Donne

-48 kg:

-52 kg:

-57 kg:

Migliori italiane: Veronica Toniolo, 55ma con 436 punti e Silvia Pellitteri, 67ma con 282 punti

-63 kg:

-70 kg:

-78 kg:

Miglior italiana: Giorgia Stangherlin, 45ma con 363 punti

+78 kg:

Miglior italiana: Eleonora Geri, 79ma con 83 punti

Foto: IJF