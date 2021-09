Judo, Europei Junior 2021: Assunta Scutto vince il bronzo nei 48 kg, ai piedi del podio Toniolo e Silveri

La prima giornata di gara dei Campionati Europei Junior 2021 di judo si è conclusa in Lussemburgo con un bilancio positivo ma non sensazionale per la squadra azzurra, che poteva schierare quest’oggi almeno tre carte importanti da medaglia. Alla fine la sola Assunta Scutto è riuscita a centrare l’obiettivo, mettendosi al collo uno splendido bronzo nella categoria fino a 48 kg.

Si tratta del primo podio in un grande evento a livello juniores per la 19enne napoletana, che si conferma estremamente solida (nona top3 consecutiva in competizioni giovanili internazionali) e ormai pronta al passaggio nel World Tour. La portacolori delle Fiamme Gialle si è resa protagonista di un percorso straordinario nelle eliminatorie fino alla “sconfitta lampo” per ippon in semifinale con la temibile russa Irena Khubulova (terza al Grand Slam Kazan 2021), futura vincitrice del torneo. Scutto si è poi riscattata nella finale per il bronzo, imponendosi per ippon (osaekomi) dopo 2’10” di Golden Score sulla portoghese Raquel Brito.

Il Bel Paese in precedenza aveva disputato altre due finaline, senza ottenere il risultato sperato. Federica Silveri si è dovuta accontentare della quinta piazza nei 52 kg al termine di una gara comunque incoraggiante, in cui ha sconfitto ai quarti la giovane connazionale Giulia Carnà (eliminata poi ai ripescaggi dalla croata Ana Viktorija Puljiz) prima di pagare dazio con la francese Chloe Revictor (n.1 del seeding) e a seguire con la kosovara Erza Muminoviq.

Risultato deludente nei 57 kg da parte di Veronica Toniolo, che non è riuscita a difendere il bronzo conquistato nell’ultima edizione di Porec. La talentuosa friulana classe 2003 ha chiuso al quinto posto, perdendo in semifinale con la fenomenale francese Faiza Mokdar (per hansoku make dopo 3’14” di Golden Score) e poi con l’austriaca Lisa Grabner (ippon per strangolamento dopo meno di 30″). Peccato sempre nei 57 kg per Chiara Zuccaro, in parte sfortunata nel sorteggio e costretta ad affrontare già agli ottavi (dopo aver battuto per waza-ari la slovena Ana Skrabl) la giovanissima stella emergente israeliana Kerem Primo, capace di battere l’azzurrina per hansoku make nel cammino che l’ha poi proiettata sul gradino più alto del podio.

Eliminati agli ottavi di finale tutti gli azzurri impegnati oggi al maschile: nei 60 kg Giuseppe De Tullio ha sconfitto al debutto il bielorusso Uladzislau Dubrouski prima di cedere il passo al forte georgiano Giorgi Sardalashvili, mentre nella stessa categoria Simone Aversa è uscito di scena per mano del tedesco Maximilian Standke dopo aver regolato all’esordio lo spagnolo Gaizka Porras Ferreiro. Bilancio di una vittoria e un k.o. nei 66 kg anche per Alexandru Comerzan, sconfitto dal georgiano Tengo Zirakashvili.

Di seguito il riepilogo dei podi della prima giornata degli Europei Junior 2020 di judo:

-48 kg F

1 Khubulova (Rus)

2 Valiyeva (Aze)

3 Scutto (Ita) e Beres (Fra)

-52 kg F

1 Nugaeva (Rus)

2 Devictor (Fra)

3 Muminoviq (Kos) e Puljiz (Cro)

-57 kg F

1 Primo (Isr)

2 Mokdar (Fra)

3 Yildiz (Tur) e Grabner (Aut)

-60 kg M

1 Valadier Picard (Fra)

2 Sardalashvili (Geo)

3 Veredyba (Ukr) e Kokolayev (Isr)

-66 kg M

1 Gobert (Fra)

2 Kodzov (Rus)

3 Honcharko (Ukr) e Kazimirov (Ukr)

Foto: IJF