Judo, Europei Junior 2021: Vincenzo Pelligra e Sara Lisciani conquistano due bronzi in Lussemburgo

Si è chiusa la seconda giornata di incontri dei Campionati Europei Junior 2021 di judo in Lussemburgo e il bilancio per la Nazionale italiana è positivo. Dopo il bronzo di ieri di Assunta Scutto nei -48 kg, il Bel Paese ha arricchito il proprio medagliere con altri due bronzi ottenuti da Vincenzo Pelligra nei -73 kg maschili e da Sara Lisciani nei -63 kg femminili.

Ottima la prestazione di Pelligra che, in maniera autorevole, ha sconfitto nella propria Pool lo sloveno Urh Klopic, l’azero Nariman Mirzayev e l’ucraino Rostylav Berezhnyi, meritandosi l’accesso alle semifinali. Sfortunatamente l’incrocio con il rumeno Adrian Sulca ha portato alla sconfitta dell’azzurrino, costretto ad arrendersi all’ippon dell’avversario. Bravo comunque il judo nostrano a venir fuori alla grande nel match per il bronzo contro il tedesco Jano Ruebo, con una splendida proiezione valso il waza-ari. Da annotare anche il piazzamento ai piedi del podio di Luigi Centracchio nella medesima categoria. L’oro è andato al citato rumeno Adrian Sulca, mentre l’argento è stato vinto dallo sloveno Jus Mecilosek. Oltre a Pelligra, sul podio lo spagnolo Javier Pena Insausti impostosi contro Centracchio.

Brava anche Lisciani nella sua categoria. L’azzurra, vittoriosa nella propria Pool contro la portoghese Alice Pereira, si è dovuta arrendere all’olandese Joanne Van Lieshout. Ai ripescaggi Sara ha piegato con grinta al Golden Score (tre shido) la turca Habibe Afyonlu e poi la francese Melodie Turpin. Nell’ultimo incrocio con la transalpina è arrivato un successo per ippon senza dare scampo all’avversaria. Niente da fare invece per l’altra azzurra Thauany David Capanni Dias eliminata al primo turno dalla rumena Florentina Ivanescu (ippon).

Per quanto riguarda il resto della truppa tricolore, Bright Maddaloni Nosa nei -81 kg uomini, dopo essersi imposto al Golden Score contro il danese David Ivanian al primo turno, è stato battuto dal transalpino Arnaud Aregba per waza-ari. Poca fortuna anche per Martina Esposito nei -70 kg femminili. Una battuta d’arresto netta per la judoka italiana sconfitta dalla croata Lara Cvjetko avanti prima con waza-ari e poi vittoriosa per ippon. Per la cronaca, i titoli continentali dei -81 kg maschili e dei -70 kg femminili sono stati conquistati dal russo Ibragimgadzhi Suleimanov e dall’ucraina Nataliia Chystiakova.

Foto: IJF