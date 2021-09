Joshua-Usyk oggi, Mondiale pesi massimi: orario, tv, programma, streaming, dove vederlo

Oggi sabato 25 settembre (attorno alla mezzanotte italiana) Anthony Joshua e Oleksandr Usyk si sfideranno al Tottenham Hotspur Stadium di Londra (Gran Bretagna) per il Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. Il britannico metterà in palio le sue cinture iridate contro il rognoso ucraino. Si tratta di un match davvero di lusso e tutt’altro che semplice per AJ: il 31enne britannico sarà sostenuto dal proprio pubblico, ma dovrà vedersela con il rivale di primo pelo, visto che dall’altra parte del ring ci sarà colui che è già stato Campione del Mondo per tutte le sigle tra i massimi leggeri e che ora punta a fare saltare il banco anche nella categoria regina del pugilato.

Il 31enne non combatte dal 12 dicembre 2020, quando mandò al tappeto il bulgaro Kubrat Pulev al nono round, sempre a Londra ma alla SSE Arena. Anthony Joshua, che vanta un record di 24 vittorie (22 per ko) e 1 sola sconfitta (quella contro Andy Ruiz Jr il 1° giugno 2019, poi prontamente rivendita sei mesi dopo). Il britannico partirà con i favori del pronostico, ma il suo avversario 34enne è di spessore, è imbattuto, è stato Campione Olimpico a Londra 2012 tra i massimi (Joshua lo era stato tra i supermassimi) e nel 2018 ha unificato le cinture dei pesi cruiser (battendo Mairis Briedis e Murat Gassiev, difendendole poi contro Tony Bellew) e successivamente ha deciso di salire di peso (vanta già due successi) nella categoria regina.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming di Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk, Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Londra sono un’ora indietro rispetto a noi).

JOSHUA-USYK, MONDIALE PESI MASSIMI: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

SABATO 25 SETTEMBRE:

Inizio ore 23.00/00.00 circa Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO pesi massimi: Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk

In precedenza, dalle ore 19.00:

Campbell Hatton vs Izan Dura (pesi leggeri, 4 riprese)

Cristopher Ousley vs Khasan Bysangurov (pesi medi, 10 riprese per il titolo intercontinentale WBA)

Maxim Prodan vs Florian Marku (pesi welter, 10 riprese per il titolo internazionale IBF)

Callum Smith vs Lenin Castillo (pesi mediomassimi, 12 riprese)

Lawrence Okolie vs Dilan Pasovic (pesi massimi leggeri, 12 riprese per il Mondiale WBO)

JOSHUA-USYK, MONDIALE PESI MASSIMI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

