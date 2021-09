Jasmin Repesa ha ufficialmente rassegnato le sue dimissioni e non sarà più, dunque, l’allenatore della Fortitudo Bologna. Dopo solo una giornata sulla panchina del sodalizio che aveva guidato allo scudetto nel 2005, il croato ha deciso di dire basta. Dietro alla decisione del sessantenne di Čapljina, a quanto pare, ci sono dei motivi di salute. Stante quanto dichiarato da lui stesso, Repesa, dopo la partita tra Fortitudo e Reggio Emilia, aveva sofferto di tachicardia.

Nel breve comunicato rilasciato, pochi minuti fa, dalla Fortitudo Bologna sul suo sito ufficiale, il sodalizio due volte campione d’Italia esprime rammarico per la decisione di Repesa. Allo stesso tempo, però, la F fa anche gli auguri di pronta guarigione all’allenatore croato.

Di seguito, vi riproponiamo le dichiarazioni rilasciate, due giorni fa, da Repesa in conferenza stampa: “Dal primo giorno che sono qui, sto soffrendo come un cane per far del bene a questa società. Ho avuto una tachicardia dopo l’espulsione. Mi fermo qua. Non riesco più ad andare avanti. Voglio bene alla Fortitudo, è il mio unico amore assieme alla mia famiglia, ma non vado avanti. Sapete che quando prendo una decisione non la cambio. In bocca al lupo per tutto“.

Credit: Ciamillo