L’Italia si sta rendendo protagonista di una strepitosa cavalcata ai Mondiali Under 18 di volley femminile. Le azzurre hanno infilato sei vittorie consecutive con grandissima autorità, lasciando per strada soltanto un set (contro l’Egitto) e si sono brillantemente qualificate alle semifinali della rassegna iridata di categoria. Il movimento tricolore è in estrema salute a livello giovanile e, infatti, si tratta della quarta semifinale consecutiva in questa kermesse: nel 2015 e nel 2017 si alzò al cielo il trofeo, nel 2019 si perse l’atto conclusivo al tie-break contro gli USA.

Proprio gli Stati Uniti d’America saranno il prossimo avversario delle ragazze del CT Marco Mencarelli: l’appuntamento è per questa notte (ore 03.00 italiane), e l’Italia è chiamata ad una grandiosa battaglia contro le statunitensi. Saranno un osso davvero duro per le nostre portacolori, che hanno però tutte le carte in regola per imporsi e accedere all’atto conclusivo contro la vincente di Russia-Serbia. Le azzurre si presentano all’appuntamento dopo aver demolito Canada e Romania nella fase a eliminazione diretta: due avversarie morbide, figlie di un tabellone agevole guadagnato grazie al trionfo nel girone (da sottolineare il netto 3-0 rifilato all’ambiziosa Turchia, eliminata dalle americane al tie-break dei quarti di finale).

Nuovi possibili talenti si stanno mettendo in gran luce. Su tutte spiccano le schiacciatrici Julia Ituma e Dominika Giuliani: sono due ragazze del 2004, spegneranno le 17 candeline rispettivamente l’8 ottobre e il 26 novembre, sono reduci da una bella stagione al Club Italia e si stanno mettendo in vetrina a suon di punti. Piace la pulizia in cabina di regia da parte di Viola Passaro: la torta del 17° compleanno arriverà soltanto il 30 novembre, la veneziana è reduce da un’annata in B2 con il Fusion Volley e ora è pronta per l’approdo in A2 col Club Italia insieme ai suoi martelli. L’opposto è la valida Giulia Viscioni, al centro stanno piacendo Islam Gannar e Nausica Acciarri, entrambe hanno già compiuto 17 anni e vestiranno l’azzurro anche in campionato (Nausica ha già assaporato la A1 con Firenze), proprio come il libero Emma Barbero (2 febbraio 2004).

Le attaccanti McKenna Wucherer, Chloe Chicoine e Devin Kahahawai sono le americane più temibili insieme alla centrale Rebekah Allick (attenzione ai suoi muri). Gli USA sono reduci dalle maratone contro Argentina e Turchia (due vittorie al tie-break) dopo aver chiuso al comando il gruppo C con quattro vittorie davanti a Romania, Thailandia e Porto Rico.

Foto: FIVB