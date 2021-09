Italia-Spagna oggi, Finale 3° posto Europei baseball: orario, tv, programma, streaming

L’Italia avrebbe certamente voluto giocare qualche ora più tardi, ma è costretta, negli Europei di casa, ad arrivare a Torino per la sola finale valevole per il 3° e 4° posto. Contro gli azzurri sul diamante ci sarà la temibile Spagna, già brava a spaventare i maestri olandesi.

Brucia ancora la sconfitta contro Israele, arrivata dopo una semifinale giocata molto bene dagli avversari e meno dagli italiani, costretti a ben più di 200 lanci complessivi, un dato che inevitabilmente ha portato al 5-11. Era dal 2016 che l’Italia non concludeva la rassegna continentale senza giocare la finale per il primo posto; la vittoria, dunque, dovrà aspettare ancora, e manca oramai dal 2012. L’ultimo ricordo di Italia-Spagna non è felicissimo: qualificazione olimpica 2019, conclusione con rissone e svariate sanzioni dopo quella che fu la seconda di tre sconfitte degli azzurri.

ITALIA-SPAGNA, EUROPEI BASEBALL 2021: PROGRAMMA

DOMENICA 19 SETTEMBRE

Ore 15:00 Italia-Spagna (a Torino)

ITALIA-SPAGNA, EUROPEI BASEBALL 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport 256

DIRETTA STREAMING – Sky Go

Foto: LiveMedia/Claudio Benedetto – LivePhotoSport.it