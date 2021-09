Italia-Serbia oggi, Finale Europei volley: orario, tv, programma, canale in chiaro

Oggi sabato 4 settembre (ore 20.00) si gioca Italia-Serbia, finale degli Europei 2021 di volley femminile. Alla Stark Arena di Belgrado andrà in scena l’incontro che assegnerà il titolo continentale e si preannuncia un confronto decisamente appassionante, avvincente e si spera equilibrato. Si affrontano le due squadre che hanno più impressionato nelle ultime stagioni e che si sono incrociate più volte, anche se purtroppo hanno vinto sempre le balcaniche: finale dei Mondiali 2018, semifinale degli Europei 2019, quarto di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia sfida la sua bestia nera.

La nostra Nazionale cercherà di sconfiggere le Campionesse del Mondo di fronte al proprio pubblico: un’impresa davvero titanica ma che non sembra così impossibile per le azzurre, che si sono riprese dopo lo scivolone dei Giochi e si sono presentate all’appuntamento più cariche che mai. Paola Egonu si appresta a un nuovo confronto con Tijana Boskovic, ci sarà bisogno anche del miglior apporto da parte di Elena Pietrini e Miriam Sylla per provare a contrastare le padrone di casa: pochi errori, grande servizio, ottimo attacco e difesa granitica sono le armi per contare la corazzata di Terzic.

Italia e Serbia sono imbattute nel torneo. Le azzurre sono reduci dalle vittorie su Russia e Olanda, mentre le balcaniche hanno dato vita a una spettacolare semifinale contro la Turchia dopo aver battuto la Francia in rimonta. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Serbia, Finale degli Europei 2021 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 3, in diretta streaming su Rai Play e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

FINALE EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2021: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

SABATO 4 SETTEMBRE:

20.00 Finale Europei volley femminile 2021: Italia vs Serbia

FINALE EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2021: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 3.

Diretta streaming, gratis, su Rai Play e, per gli abbonati, su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

