Italia-Rep. Ceca 3-1 volley, le pagelle degli azzurri:Michieletto scatenato, Pinali top scorer, Anzani tonico

L’Italia ha sconfitto la Repubblica Ceca per 3-1 e ha infilato la quinta vittoria consecutiva agli Europei 2021 di volley maschile. La nostra Nazionale, già certa del primo posto nel proprio girone, non ha fatto sconti e ha voluto chiudere in bellezza questa fase. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi si preparano per gli ottavi di finale, dove incroceranno l’abbordabile Lituania. Di seguito le pagelle degli azzurri scesi in campo in Italia-Repubblica Ceca 3-1.

PAGELLE ITALIA-REPUBBLICA CECA 3-1

SIMONE GIANNELLI: 6,5. Disputa una partita ordinata e senza particolari assilli, riuscendo comunque a sgusciare da alcune situazioni nervose che si sono create nel corso di un incontro più combattuto del previsto, anche se ininfluente ai fini della classifica dell’Italia. Il regista è bravo ad azionare Michieletto e Pinali, non trova la migliore serata di Lavia.

ALESSANDRO MICHIELETTO: 7,5. Una garanzia assoluta, nonostante sia soltanto alle prime grandi uscite con le Nazionali. Lo schiacciatore si rivela un terminale offensivo di lusso in ogni contesto e oggi parla per lui la percentuale d’attacco: un sontuoso 63%, senza errori e con un solo muro ricevuto su 24 palloni attaccati. La prestazione dello schiacciatore è condita anche da 4 aces e dal 63% in ricezione. Davvero a tutto campo.

GIULIO PINALI: 7. L’opposto chiude da top scorer con 22 punti all’attivo, riscattando l’opaca prestazione offerta contro la Slovenia (sostituito nel corso del primo set). Mette a segno 5 aces e 5 muri, anche se il 34% in fase offensiva non è il miglior biglietto da visita. Avrà modo per alzare le percentuali ed essere più incisivo.

DANIELE LAVIA: 6. Stasera fatica ad esprimersi al massimo delle proprie potenzialità e compie un passo indietro rispetto a quanto si era visto di buono nelle precedenti uscite: 8 punti e 33% in attacco, ci sarà modo per rifarsi quando la posta in palio sarà decisamente più importante.

SIMONE ANZANI e GIANLUCA GALASSI: 7+. I due centrali dimostrano di essere una valida alternativa al gioco di Giannelli e si fanno trovare sempre presenti. Anzani si destreggia con un rilevante 67% e stampa a terra anche 4 muri (12 punti complessivi), il suo compagno di reparto mette a segno 9 punti con la soddisfazione di timbrare il sigillo della vittoria (sembra ormai una gradita abitudine).

FABIO BALASO: 6,5. Il libero non ha un compito facile contro Finger e Vasina, ma riesce comunque a destreggiarsi in maniera positiva.

LORENZO CORTESIA, MATTIA BOTTOLO, RICCARDO SBERTOLI: 6. Non hanno sfigurato quando sono stati chiamati in causa dalla panchina.

Non entrati: Yuri Romanò, Alessandro Piccinelli, Fabio Ricci, Francesco Recine.

