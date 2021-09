L’Italia chiude in bellezza la fase a gironi degli Europei 2021 di volley maschile. Gli azzurri hanno sconfitto la Repubblica Ceca per 3-1 (25-20; 25-21; 23-25; 25-22) davanti agli spettatori di Ostrava, chiamati a spingere i padroni di casa. La nostra Nazionale, già sicura del primo posto nel raggruppamento e di un accoppiamento sulla carta agevole agli ottavi di finale (ci sarà la Lettonia), ha superato un test non semplice, perché ha giocato in un contesto ambientale molto difficile e con il pubblico avverso, dinamica da non sottovalutare soprattutto perché negli ultimi due anni si è giocato davvero molto poco con persone sugli spalti.

I ragazzi di coach Fefé De Giorgi hanno così infilato la quinta vittoria consecutiva nella rassegna continentale dopo quelle ottenute contro le ben più blasonate Slovenia e Bulgaria, oltre a quelle contro le modeste Bielorussia e Montenegro. L’Italia ha saputo risalire dal 9-6 nel primo set e dal 18-16 nella seconda frazione, reagendo grazie a un gioco convincente dal punto di vista tecnico e agonistico, sebbene il risultato di questa contesa fosse ininfluente ai fini della nostra classifica. Nel terzo parziale è scivolata 12-19, ma ha saputo rimontare fino al 21-23 e sul 23-24, non riuscendo però a concretizzare la rimonta. Nella quarta frazione si sono ristabilite le distanze e l’Italia ha portato a casa la vittoria, pur soffrendo un po’ troppo nel finale dopo essere stata in vantaggio per 16-8.

Simone Giannelli ha ben tenuto la cabina di regia, mandando in doppia cifra l’opposto Giulio Pinali (22 punti, 5 muri, 34% in attacco) e lo schiacciatore Alessandro Michieletto (20 punti, 4 aces, 63% in fase offensiva), mentre c’è stata qualche difficoltà in più per l’altro martello Daniele Lavia (8 punti, 33%). In luce anche i centrali Gianluca Galassi (9 punti, suo il sigillo che ha chiuso l’incontro) e Simone Anzani (12 punti, 4 muri), bene il libero Fabio Balaso.

Nel corso dell’incontro c’è stato spazio anche per gli esordi di Lorenzo Cortesia e Mattia Bottolo (3). L’Italia tornerà in campo domenica 12 settembre (ore 16.00) per affrontare la Lettonia sempre a Ostrava, poi il possibile quarto di finale contro la vincente di Germania-Bulgaria. La Repubblica Ceca di Michal Finger (22 punti) e Lukas Vasina (18) chiude in quarta posizione e ora se la dovrà vedere con la Francia. Slovenia seconda, ora attesa dalla Croazia.

Foto: CEV