L’Italia chiude a punteggio pieno la fase a gironi degli Europei 2021 di volley maschile. Gli azzurri hanno sconfitto la Repubblica Ceca per 3-1, imponendosi contro i padroni di casa a Ostrava quando erano già certi del primo posto nel girone. La nostra Nazionale tornerà in campo domenica 12 settembre (ore 16.00) per affrontare la Lettonia agli ottavi di finale. Mattia Bottolo e Lorenzo Cortesia hanno avuto spazio, facendo il loro debutto in questa rassegna continentale. Di seguito le dichiarazioni rilasciate attraverso i canali federali.

MATTIA BOTTOLO: “La vittoria di questa sera è davvero importante per noi, la quinta consecutiva in condizioni ambientali non semplici e questo naturalmente ci rende molto felici perché vediamo i frutti del nostro lavoro. Poi vincere in un ambiente così caldo è stato emozionante dato che veniamo da un periodo complicato nel quale non siamo più abituati a sentire il calore della gente. Siamo riusciti a gestire i momenti difficili e soprattutto a uscire bene dalle difficoltà riscontrate dimostrando carattere. A noi fa bene soffrire in questo modo perché queste sono le gare che ci permetteranno di crescere e migliorare. Domenica daremo tutto come sempre perché ci aspetta la prima gara da dentro o fuori e non vogliamo farci trovare impreparati”.

LORENZO CORTESIA: “E’ stata una bella partita perché abbiamo saputo soffrire quando le cose si erano messe male dopo un ottimo avvio, sapevamo che non sarebbe stato semplice affrontarli con il loro pubblico molto caloroso. Queste partite ci fanno davvero bene, la pressione è un elemento di cui abbiamo bisogno per crescere e migliorarci; l’importante era portarla a casa e noi ci siamo riusciti. Esordire in questi Europei per me è stata una grande emozione, soprattutto in un contesto con un pubblico di questo genere. Ora il gioco si fa duro e noi dovremo approcciare alla situazione in maniera ancora più aggressiva di quanto fatto finora”.

Foto: CEV