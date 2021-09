Israele-Olanda, Finale Europei baseball 2021: orario, tv, programma, streaming

Sarà Israele-Olanda. Dopo lo spareggio per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo, il duello si ripeterà nuovamente quest’oggi, per la finalissima degli Europei di baseball 2021, questa volta con in palio il massimo titolo continentale per nazioni, in un albo d’oro che vede gli oranje trionfatori in ben 23 occasioni.

Gli israeliani, tuttavia, sono tutt’altro che spacciati, poichè per arrivare all’ultimo atto hanno dimostrato una grande solidità nella sfida contro l’Italia, mente l’Olanda ha faticato contro la Gran Bretagna ai quarti e contro la Spagna in semifinale, pur mantenendo i favori del pronostico. In più, l’ultimo confronto ha premiato proprio Joey Wagman e compagni, seppur con un roster dal valore ancor più elevato.

La finalissima si svolgerà dunque oggi, domenica 19 settembre 2021, a partire dalle ore 20.30 presso il campo comunale di Torino e sarà visibile in diretta televisiva esclusiva su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Action, numero 206 della piattaforma, ma anche in streaming su Sky Go e NOW.

PROGRAMMA ISRAELE-OLANDA FINALE EUROPEI BASEBALL

Domenica 19 settembre

Ore 20.30 Israele-Olanda

PROGRAMMA ISRAELE-OLANDA IN TV

TV A PAGAMENTO – La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Action, numero 206 della piattaforma.

STREAMING – L’evento potrà essere seguito su Sky Go e NOW, disponibile in abbonamento per PC, smartphone, tablet e altri dispositivi dotati di connessione ad internet.

Foto: LiveMedia/Claudio Benedetto