Baseball, Europei 2021: Olanda ancora campione, rimontato Israele con un poderoso finale

L’Olanda è ancora una volta Campione d’Europa. Il titolo numero 24 arriva a Torino, dove gli orange sconfiggono dopo una dura finale Israele. Non è il 4-9 come punteggio finale a parlare pienamente per il confronto, che è stato in mano alla squadra debuttante in una finale continentale fino alla settima ripresa, quando la marea arancione si è semplicemente abbattuta sugli israeliani.

Dopo tre attacchi senza emozioni rilevanti, la sfida si accende nella parte bassa del secondo inning e dopo il cambio sul monte Wagman-Wanger. Dopo alterne vicende, è Profar a trovare il singolo che manda Richardson a firmare il primo RBI della partita e il vantaggio olandese.

Nel terzo inning accade ben poco, ma nel quarto si scatena Israele: il Kelly orange, Kevin, va in difficoltà con tre basi su ball concesse quasi in fila, il Kelly israeliano, Ty, è il primo a chiudere il giro del diamante a basi piene. Va sul monte Sulbaran, ma non può evitare il singolo di Petrushka che porta Glasser ad annotare il vantaggio dei suoi. Promette bene il quarto attacco olandese, ma Profar cade vittima di un doppio gioco quando Richardson è in seconda.

Nella sesta ripresa Israele tenta di chiudere, se non tutto il conto, gran parte di esso: il fuoricampo di Lowengart metterebbe fuori combattimento la quasi totalità delle squadre in circolazione in Europa. Non succede così, però, con l’Olanda, che non per caso è già a 23 titoli d’Europa vinti: il settimo inning è quello della riscossa orange. Sono già in due a trovarsi sulle basi quando Bernadina spara il fuoricampo del pareggio (4-4). Segue subito dopo un singolo di Didder che si trasforma nell’occasione d’oro per Schoop di trovare a sua volta un bel singolo a destra che consente al suo compagno di volare a dare alle stampe il sorpasso (4-5). Ci sarebbe anche un’altra occasione con Schoop in terza, ma in qualche modo Rossman, dopo tante fatiche dall’ingresso al posto di Wagner, si salva.

Nell’attacco successivo dell’Olanda prosegue però l’alto numero di difficoltà israeliano: il rilievo Lipetz colpisce prima Bernadina e poi Didder, Schoop non fa sconti e spara il doppio a sinistra che vale due punti. Tanto per cambiare, poco dopo arriva il fuoricampo di Ricardo che tramortisce, in tutti i sensi, la partita (4-9). Viene chiamato a chiudere Ibn Ezra, che con tre rapide eliminazioni definisce la questione in favore degli uomini che dominano l’Europa dal 2014.

I RISULTATI DI TUTTE LE FINALI

1° posto: Israele-Olande 4-9

3° posto: Italia-Spagna 2-0

5° posto: Gran Bretagna-Repubblica Ceca 5-8

7° posto: Belgio-Croazia 8-12

9° posto: Russia-Germania 1-4

11° posto: Svezia-Austria 0-5

13° posto: Grecia-Ucraina 4-5

15° posto: Francia-Slovacchia 6-5

Foto: LiveMedia/Claudio Benedetto – LivePhotoSport.it