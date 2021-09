Italia-Israele oggi, Europei baseball 2021: orario semifinale, tv, programma, streaming

Tempo di semifinale per l’Italia agli Europei di baseball: sul diamante di Avigliana arriva Israele, reduce dalle Olimpiadi (in cui non ha inciso particolarmente) e in una certa difficoltà fino a questo momento nella rassegna continentale, dopo i fasti del 2019.

Se l’Italia, dopo aver letteralmente dominato nel girone eliminatorio, ha un po’ faticato, ma ha comunque sconfitto la Croazia senza che mai ci fossero dubbi sull’esito finale del confronto, così non è per Israele. Quest’ultimo è stato costretto per due volte a faticare tantissimo, nel girone e soprattutto nel quarto di finale con la Repubblica Ceca, che è andata davvero vicinissima a piazzare il colpo di mano che l’avrebbe riportata di prepotenza sulla mappa del batti e corri europeo. Si replica, nei fatti, la sfida del 2019, che andò agli azzurri. L’obiettivo naturale è la finale in casa.

Italia-Israele, semifinale degli Europei di baseball 2021, si giocherà alle ore 20:30 ad Avigliana. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Action (canale 206) e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

ITALIA-ISRAELE, EUROPEI BASEBALL 2021: PROGRAMMA

VENERDÌ 17 SETTEMBRE

Ore 20:30 Italia-Israele (Avigliana)

ITALIA-ISRAELE, EUROPEI BASEBALL 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Action (canale 206)

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LiveMedia/Claudio Benedetto – LivePhotoSport.it