Italia-Irlanda oggi rugby femminile: orario, tv, programma, streaming Qualificazioni Mondiali 2021

Seconda giornata del torneo di qualificazione per i Mondiali 2021 di rugby che si svolgeranno l’anno prossimo in Nuova Zelanda. In campo scenderanno l’Italia femminile di Andrea Di Giandomenico, l’Irlanda, la Scozia e la Spagna, in un quadrangolare che qualificherà la prima classificata alla Rugby World Cup, con la seconda che andrà al torneo di ripescaggio.

L’Italia femminile arriva all’appuntamento dopo la netta e convincente vittoria contro la Scozia, mentre a sorpresa l’Irlanda ha perso 8-7 contro la Spagna. Due risultati che rendono la sfida di oggi un vero e proprio spareggio, con le irlandesi spalle al muro, mentre le azzurre sono chiamate a vincere per garantirsi matematicamente almeno l’accesso al torneo di ripescaggio.

Italia che scenderà in campo a Parma con il triangolo allargato formato da Vittoria Ostuni Minuzzi, Manuela Furlan e Maria Magatti, con centri Michela Sillari e Beatrice Rigoni, mentre in mediana ci saranno Sara Barattin e Veronica Madia. Il pack, invece, sarà formato da Gaia Maris, Melissa Bettoni, Lucia Gai, Valeria Fedrighi, Giordana Duca, Ilaria Arrighetti, Francesca Sgorbini ed Elisa Giordano.

Il match tra Italia e Irlanda inizierà alle ore 15.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport HD e in diretta streaming su Raiplay e Raisport.Rai.it. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

ITALIA-IRLANDA OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Domenica 19 settembre

Ore 15.00: Italia – Irlanda

Diretta tv – RaiSport HD

Diretta streaming – Raiplay, Raisport.Rai.it

Diretta Live testuale – OA Sport

Foto: Alessio Tarpini – LPS