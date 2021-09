Italia-Germania oggi, Europei volley: orario, canale tv, programma in chiaro

Oggi mercoledì 15 settembre (ore 16.00) si gioca Italia-Germania, quarto di finale degli Europei 2021 di volley maschile. La nostra Nazionale scenderà in campo a Ostrava (Repubblica Ceca) per fronteggiare la compagine tedesca in un match che si preannuncia decisamente equilibrato, appassionante, avvincente. Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per vincere e passare il turno, ma dall’altra parte della rete ci sarà un avversario decisamente ostico e impegnativo, combattivo ed estremamente solido. In palio la semifinale contro la Serbia.

Guarda gli Europei di volley live su DAZN

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi, reduci da sei vittorie consecutive (cinque nella fase a gironi e il comodo ottavo di finale contro la Lettonia), se la dovranno vedere con il sestetto di coach Andrea Giani, sconfitto dalla Francia nella Pool D e poi giustiziere della Bulgaria nel primo turno a eliminazione diretta. Simone Giannelli sarà chiamato a una grande prestazione in cabina di regia, Alessandro Michieletto dovrà essere dinamitardo affiancato dall’altro schiacciatore Daniele Lavia, ci sarà bisogno di un buon braccio da parte dell’opposto Giulio Pinali, saranno importanti i muri di Simone Anzani e Gianluca Galassi, Fabio Balaso il libero.

La Germania è molto forte in attacco e mura, andrà arginata con un grande sistema muro-difesa e andrà punita in fase offensiva. Servirà una gabbia per contenere il formidabile opposto Georg Grozer, attaccante di razza in grado di fare male da ogni zona del campo e di punire in maniera micidiale. Attenzione anche ai martelli Moritz Karlitzek e Denys Kaliberda (o Chris Fromm).

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming di Italia-Germania, quarto di finale degli Europei 2021 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-GERMANIA, QUARTO DI FINALE EUROPEI VOLLEY 2021:

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE:

16.00 Italia vs Germania

ITALIA-GERMANIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2.

Diretta streaming, gratis, su Rai Play e, per gli abbonati, su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: CEV