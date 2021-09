Italia-Bulgaria oggi: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni

Oggi giovedì 2 settembre (ore 20.45) si gioca Italia-Bulgaria, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022 di calcio. La nostra Nazionale torna in campo dopo aver conquistato gli Europei poco meno di due mesi fa e sarà riabbracciata dal pubblico dello Stadio Artemio Franchi di Firenze.

Gli azzurri riprendono il proprio cammino verso la prossima rassegna iridata, dopo aver vinto le prime tre partite con un triplo 2-0 contro Irlanda del Nord, Lituania e Bulgaria. I ragazzi del CT Roberto Mancini inseguono il quarto sigillo consecutivo, in modo da restare in testa alla classifica a punteggio pieno in vista dello scontro diretto con la Svizzera, l’avversaria più temibile in ottica qualificazione (soltanto la prima classificata del gruppo C staccherà direttamente il pass per i Mondiali).

I Campioni d’Europa vogliono ripartire con una vittoria e partiranno con tutti i favori del pronostico. Roberto Mancini dovrebbe affidarsi all’ormai collaudato 4-4-3: Donnarumma tra i pali; difesa con Florenzi ed Emerson Palmieri sugli esterni, al centro Bonucci e il dubbio su Chiellini (potrebbe essere sostituito da Acerbi); Jorginho nel cuore del centrocampo con Barella e Verratti; tridente offensivo composto da Chiesa, Immobile e Insigne.

La Bulgaria, che nelle prime tre uscite ha rimediato un pareggio (0-0 con l’Irlanda del nord) e due sconfitte (contro Italia e Svizzera), dovrebbe replicare col 4-4-2 incentrato sul tandem offensivo formato da Despodov e Dimitar Iliev, con il centrocampo affidato a Chochev e Malinov. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Bulgaria, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-BULGARIA OGGI: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE:

20.45 Italia-Bulgaria

ITALIA-BULGARIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 1.

Diretta streaming, gratis, su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-BULGARIA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

BULGARIA (4-4-2): Naumov; Turitsov, Antov, Hristov, Bozhikov; I. Iliev, Chochev, Malinov, Yankov; Despodov, D. Iliev.

Foto: Lapresse