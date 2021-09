Inter-Real Madrid orario e tv Champions League: canale, streaming, programma, probabili formazioni

Scatta la nuova edizione della Champions League anche per l’Inter. La formazione allenata da mister Simone Inzaghi romperà il ghiaccio nel Gruppo D con un match di grande charme. Alle ore 21.00 allo stadio di San Siro, infatti, arriverà il Real Madrid di Carlo Ancelotti, detentore di ben 13 Coppe dei Campioni.

Per i nerazzurri si tratta di una sfida da non sbagliare, per affrontare in maniera più serena il cammino in questo raggruppamento che vede impegnate anche Shakthar Donetsk e Sheriff. Anche nella passata stagione Inter e Real Madrid erano posizionati nello stesso girone, con i Blancos che passarono al Giuseppe Meazza con una prova di spessore, “inguaiando” la compagine allora allenata da mister Antonio Conte. Questa volta per Lautaro Martinez e compagni l’imperativo sarà partire con il piede giusto in questa campagna europea, dopo alcune edizioni con pochi sorrisi…

IN TV – La sfida sarà visibile tramite l’applicazione di Amazon Prime Video, disponibile per tutti in dispositivi mobili come smartphone, tablet pc smart tv. La partita, quindi, non sarà visibile nè su Sky nè su Mediaset. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta del match.

PROGRAMMA CHAMPIONES LEAGUE 2021-2022

Mercoledì 15 settembre

Ore 21.00 Inter – Real Madrid

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER-REAL MADRID

INTER (3-5-2): Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Darmian, Brozovic, Barella, Perisic, Lautaro, Correa.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Bale, Benzema, Vinicius.

Foto: Lapresse