Non ci si stanca mai. Vincere è qualcosa che regala felicità e questo è un anno senza dubbio all’insegna delle soddisfazioni per lo sport italiano. Difficile ricordare qualcosa di paragonabile nel passato.

Un aspetto che ha sottolineato il presidente del Consiglio Mario Draghi che negli ultimi mesi, come anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale, ha dovuto dedicarsi all’accoglienza degli sportivi vittoriosi a Palazzo Chigi. Oggi c’è stato il tributo doveroso alle squadre azzurre del volley, capaci di vincere gli Europei maschile e femminile nella stessa edizione.

“A voi va il ringraziamento del Governo e dello staff di Palazzo Chigi: la pallavolo italiana è di nuovo campione d’Europa, per la settima volta per la maschile e la terza per la femminile e per la prima volta contemporaneamente. E’ un risultato che ci riempie di orgoglio e si aggiunge a mesi indimenticabili per lo sport italiano. A memoria, non ricordo un anno così, veramente un anno straordinario“, le prime parole di Draghi.

“In queste settimane avete dato prova di grande caparbietà. Le Olimpiadi di Tokyo non sono andate come speravate. Ma, con la calma e determinazione che hanno i grandi atleti, avete trovato le motivazioni giuste per ripartire. Non vi siete persi d’animo, avete ritrovato lo spirito di squadra. E siete tornati a casa con le medaglie d’oro. Ricorderemo a lungo le immagini delle vostre finali. Avete vinto contro i vostri avversari, ma anche contro le vostre paure. La Nazionale femminile ha superato in finale la stessa squadra che l’aveva eliminata alle Olimpiadi. Quella maschile ha recuperato per due volte un set di svantaggio, e ha vinto al tie break decisivo. Avete trasformato la sconfitta e le difficoltà nella base delle vostre vittorie. Una lezione non solo per chi vi segue, ma per tutti noi“, le sottolineature del premier (fonte: Ansa).

Concetto di vittoria e di sconfitta ripreso dal CT della Nazionale femminile Davide Mazzanti: “La vittoria è la lode del vincitore: chi perde è un fallito, solo chi vince ha diritto ad attraversare il Rubicone e sfilare in trionfo per le strade di Roma. Ma lo sport non è questo, vittoria e sconfitte sono le due facce della stessa medaglia. Un pallone che cade qualche centimetro più in là, e il tuo sogno è distrutto. E’ lo sport, stressante e magnifico: per tutti lo sport è efficace metafora, rappresenta in piccolo ciò che ci definisce in grande. In questa grande estate sportiva in tricolore, speranza è costruire mondo dove la riconoscenza e la gratitudine non svaniscano, al di là del punto in cui cadrà l’ultima palla“, le considerazioni di Mazzanti.

Foto: LaPresse