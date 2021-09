Hockey pista, Supercoppa Italiana 2021: Forte dei Marmi espugna Lodi e vince il trofeo! Decisivo Pedro Gil

Pedro Gil è “tornato”. Nella finale di ritorno della Supercoppa Italiana 2021 di hockey pista, il Forte dei Marmi si impone in casa del Lodi prendendosi la partita e il trofeo, grazie alle magie dello spagnolo.

Il nativo di Esplugues de Llobregat dopo aver visto i suoi andare sotto 0-1, per effetto del gol di Barbieri, che in un primo momento aveva rafforzato il vantaggio del Lodi, a seguito della vittoria nella finale d’andata terminata 4-5 in Toscana, si scatena.

Prima l’1-1 e poi l’1-2, che manda i rossoblu in vantaggio al riposo. Ma il meglio deve ancora venire. Nella ripresa lo show è totale: 1-3, 1-4 e 1-5, l’ultimo su tiro diretto. I lombardi sono incapaci di contenere la furia dell’iberico. Forte dei Marmi vince e fa festa. Da domani poi, sarà tempo di pensare a un nuovo capitolo della stagione: sabato infatti inizia la Serie A1 2021/2022.

SUPERCOPPA ITALIANA – GARA DI RITORNO

Domenica 26 settembre 2021 – ore 20:30 – PalaCastellotti di Lodi

AMATORI WASKEN LODI – GDS IMPIANTI VERSILIA HOCKEY FORTE = 1-5 (andata 5-4 – totale 6-9)

Lodi: Grimalt (C), Torner, Mendez, Greco, Barbieri – D’Anna, Cervi, Antonioni, Monticelli, Raveggi – All. Bresciani

GDS Impianti: Gnata (C), Illuzzi, Rubio, Festa, Gil – Casas, Maremmani, Cinquini, Giovannetti, Bertozzi – All. Orlandi

Marcatori: 1t: 2’22” Barbieri (L), 7’43” Gil (F), 10’41” Gil (F) – 2t: 9’56” Gil (F), 16’45” Gil (F), 23’03” Gil (tir.dir) (F)

Espulsioni: nessuna

Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Claudio Ferraro di Bassano (VI)

Foto: FISR/Marzia Cattini