Calcio a 5, Mondiali 2021: Brasile e Argentina si qualificano alle semifinali, sarà derby sudamericano

Il timbro del Sudamerica. Nella prima giornata dedicata ai quarti di finale, ai Mondiali di calcio a 5, che si stanno tenendo in Lituania, sono Brasile e Argentina a staccare il pass per le semifinali eliminando rispettivamente – di strettissima misura – Marocco e Russia. Le due squadre sudamericane si affronteranno in semifinale

Brasile-Marocco 1-0

I verdeoro fanno festa grazie alla zampata decisiva di Rodrigo. In un match complicato dove gli africani imbrigliano i rivali, a decidere è il colpo del capitano brasiliano che va in gol all’undicesimo del primo tempo.

Da quel momento la sfida rimane appesa ad un “filo” di tensione. Il Brasile cerca il raddoppio, ma non riesce mai a bucare la porta di Khiyari, mentre il Marocco va alla caccia disperata del pari senza però cogliere la la rete con El Mesrar e soci.

Ai creatori del “Joga Bonito” va il pass per le semifinali, ai Leoni dell’Atlante l’onore di un Mondiale vissuto da assoluta rivelazione.

Argentina-Russia 5-4 dcr (1-1)

Nel remake della finale dei Mondiali 2016, i campioni del mondo eliminano i vicecampioni del mondo ai rigori.

La partita è tesa e nervosa: i falli e le situazioni di gioco al limite del regolamento si susseguono, tanto che il primo tempo termina addirittura sullo 0-0. Nella ripresa poi, le cose si sbloccano: gol di Cuzzolino al venticinquesimo, replica di Antoshkin al trentacinquesimo, per l’1-1. E’ parità: non ci sono altri sussulti, si va ai supplementari.

Le opportunità cominciano a fioccare, ma nessuna delle due compagini riesce a stappare la gara. Poi la paura prende il sopravvento ed è un timore che si traduce nella lotteria dei rigori.

Abramov sbaglia per i suoi in apertura, Stazzone fa altrettanto in corrispondenza del terzo tiro dal dischetto. Si entra nel rettilineo finale della lotteria…Romulo fallisce: l’Argentina prosegue nel suo percorso, con la possibilità di poter riconfermare il titolo iridato.

Domani in agenda vi saranno: l’attesissimo derby fra Spagna e Portogallo (otre 16:30) e il match fra Iran e Kazakistan (ore 19:00).

