Basket, Serie A 2021-2022: Virtus Bologna e Venezia cominciano con una vittoria

Si è conclusa la prima giornata della Serie A 2021-2022. Nei posticipi sono arrivate le vittorie di due delle squadre più attese della stagione, la Reyer Venezia e la Virtus Bologna, che hanno superato abbastanza agevolmente la Vanoli Cremona e la Dolomiti Energia Trento.

Netto successo per Venezia, che si è imposta per 88-71 contro la Vanoli Cremona. Una partita che si è decisa nel secondo quarto, con la Reyer che ha costruito un parziale di 25-12. Un vantaggio poi gestito perfettamente dalla squadra di De Raffaele nei restanti due quarti. I migliori per Venezia sono stati Victor Sanders e Jeff Brooks, entrambi autori di 15 punti; mentre a Cremona non è bastato un Matteo Spagnolo da 15 punti, in un esordio comunque ottimo per il giovane play azzurro.

Dopo la vittoria nella Supercoppa, i campioni d’Italia della Virtus Bologna cominciano al meglio anche il campionato, espugnando il campo della Dolomiti Energia Trento per 102-88. A fare la differenza è stato il primo quarto, chiuso 30-17 dalla Virtus, che ha poi amministrato nei successivi trenta minuti. Prestazione offensiva davvero eccellente di Bologna, con un Marco Belinelli da 19 punti ed un Kevin Hervey da 21 punti. Ottima la prova anche di Cameron Reynolds, ma i suoi 24 punti non sono bastati a Trento.

I TABELLINI DELLE PARTITE

UMANA REYER VENEZIA – VANOLI CREMONA 88-71 (27-24, 25-12, 22-20, 14-15)

Venezia: Stone 9, Tonut 13, Daye 6, De Nicolao, Sanders 15, Phillip 8, Echodas 7, Mazzola, Brooks 15, Cerella, Vitali 5, Watt 10

Cremona: Agbamu, Harris 8, Sanogo 2, Pecchia 2, Poeta 1, Spagnolo 15, Tinkle 13, Cournooh 13, Miller 15

DOLOMITI ENERGIA TRENTO – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 88-102 (17-30, 26-26, 21-28, 24-18)

Trento: Bradford 10, Williams 12, Reynolds 24, Conti 4, Forray 12, Flaccadori 13, Saunders 7, Mezzanotte 6, Ladurner, Morina

Bologna: Tessitori 8, Belinelli 19, Pajola 2, Alibegovic 13, Hervey 21, Ruzzier, Jaiteh 10, Alexander 5, Weems 15, Teodosic 9, Abass, Barbieri

Credit Ciamillo