Hockey ghiaccio, ICE League 2021-2022: Val Pusteria passa a Villach, Bolzano travolto in casa da Lubiana

Venerdì sera di rilievo per la ICE Hockey League 2021-2022. Tutte le squadre erano impegnate sul ghiaccio e, di conseguenza, anche le due nostre rappresentanti. Val Pusteria conferma il suo buon avvio passando anche in casa di Villach, mentre Bolzano inciampa al Palaonda contro l’Olimpia Lubiana. Con questi risultati i gialloneri si portano al settimo posto della classifica con 6 punti, raggiungendo proprio i Foxes.

EC VSV Villach – Val Pusteria 2-3: alla Stadhalle di Villach sono i padroni di casa a farsi preferire in avvio di incontro, ma sono i Lupi a capitalizzare. Delle 21 conclusioni tentate, infatti, i padroni di casa mettono a segno solo la rete di Rebernig dopo 2:55, quindi arriva subito il pareggio di Val Pusteria dopo 4:08 con Berger, prima del vantaggio con Harju dopo 17:29 su assist di Bardaro. Nel secondo periodo i giallo-neri vanno a segno per il 3-1 con lo stesso Bardaro, su assist di Berger. Nella terza frazione i padroni di casa si rimettono in corsa con la rete di Broda al minuto 50:42.

HCB Alto Adige Alperia – HKO Olimpia Lubiana 2-6: il primo tempo vede Bolzano provare 11 conclusioni, ma sono gli sloveni a sbloccare il risultato con Magovac dopo 2:20, con l’1-0 con il quale si va al primo riposo. Dopo l’intervallo Lubiana va al raddoppio con Simsic al 24:31 per il 2-0. Bolzano reagisce e va a segno con Catenacci alla mezzora su assist di Miceli per il 2-1. Lubiana tuttavia, allunga di nuovo con la rete del 3-1 di Music al 39:18. La situazione si complica irrimediabilmente per i Foxes che incassano anche la rete del 4-1 ad opera ancora di Simsic al 41:16. Gli altoatesini vanno a segno con Halmo per il 2-4 al minuto 45:27 su assist di Miceli. Gli sloveni non si scompongono e passano al 5-2 con la rete di Murphy al 53:59, quindi al 6-2 con Music al 58:28.

Foto: comunicato stampa HCB Alto Adige Alperia