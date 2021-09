Hockey ghiaccio, Alps League 2021-2022: successi per Renon, Vipiteno e Cortina, cadono Fassa, Asiago, Merano e Ghere

Sabato sera davvero di “gala” per la Alps Hockey League 2021-2022. Tutte le squadre erano nuovamente sul ghiaccio, con i primi spunti che iniziano a intravedersi anche se, ovviamente, la stagione è talmente lunga che tutto potrà essere riscritto nei prossimi mesi. Per le italiane, successi per Vipeteno, Cortina e Renon, sconfitte invece per Fassa, Asiago, Gherdeina e Merano.

I MATCH DELLA SERATA

HDD SIJ Acroni Jesenice – SHC Fassa Falcons 8-2: dopo un primo periodo a reti bianche, occorrono 16 secondi a McParland per sbloccare il punteggio per i Falcons. I padroni di casa tornano sull’1-1 al 24:29 con Viikila, quindi passano sul 2-1 con Glavic alla mezzora, al 3-1 con Ulamec al 34:19, poi al 4-1 con Zibelnik al 38:33. Il discorso non cambia nel terzo periodo con Jesenice che continua a segnare e arrotonda fino al pesantissimo 8-2 finale. Per Fassa rete della bandiera di Iori.

HC Gherdeina – EK Die Zeller Eisbären 2-3: dopo una fase iniziale equilibrata, è Neubauer a sbloccare il punteggio per gli austriaci al minuto 16:16. Passano appena 29 secondi e gli altoatesini pareggiano con Korhonen per l’1-1. Ospiti di nuovo avanti alla mezzora con Akerman per il 2-1, quindi 3-1 con Sinegubovs, prima del 2-3 di Sullmann Pilser che, però, non cambia l’esito dell’incontro.

Vienna Capitals Silver – Vipiteno Broncos 3-6: prova di forza dei Broncos, che passano in svantaggio al 16:06 con Böhm, quindi vanno a segno con 5 reti consecutive con Lorraine al 18:33, Cianfrone (26:59 e 37:23), quindi 4-1 con Erlacher al 38:33 e 5-1 con Salo al 39:37. Nel finale i viennesi accorciano le distanze sul 2-5, quindi sul 3-5, prima del 6-3 finale ad opera di Salo a porta vuota.

Stadtwerke Kitzbühel – Rittner Buam 0-1 dopo overtime: match combattutissimo allo Sportpark di Kitzbühel con Renon che fa sua la partita solamente a 19 secondi dalla fine del supplementare grazie alla rete di Sharp su assist di Spinell.

HC Meran/o Pircher – Steel Wings Linz 3-4: beffa finale per la squadra di coach Kim Collins, che si porta avanti dopo 6:16 con Ahlström che, contro Lahtinen danno il via al loro show personale. Tre reti a testa per il 3-3 al 51:34, prima che Feldbaumer decida la sfida a soli 14 secondi dalla fine con il 4-3 di Linz.

Asiago Hockey – EC Bregenzerwald 3-4: vantaggio degli ospiti dopo 4:12 con Schlögl, quindi uno-due di Asiago con Stevan al 15:49 e con Casetti al 28:07, prima del pareggio di Merzler per il 2-2 al 37:28. Di nuovo avanti gli austriaci con Lehtonen al 49:31 per il 3-2, quindi nei minuti conclusivi arriva anche il 4-2 che anticipa il 3-4 di Salinitri che decide le sorti dell’incontro.

S.G. Cortina Hafro – EC-KAC Future Team 2-0: dopo una prima mezzora decisamente combattuta, i padroni di casa passano avanti al 32:40 con Barnabò, quindi chiudono i conti a 42 secondi dalla conclusione con il 2-0 finale di Finucci.

Red Bull Hockey Juniors – EHC Lustenau 4-3 dopo overtime.

Credit: Max Pettis