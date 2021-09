Tre gli anticipi del sabato del quarto turno del campionato di calcio di Serie A 2021-2022 che sono andati in scena. Risultati significativi che hanno contribuito a delineare il quadro della situazione in classifica generale.

Alle ore 15.00 a Marassi la Fiorentina si è imposta per 2-1 contro il Genoa. Un redivivo Saponara al 60′ e Bonaventura all’89’ hanno permesso ai gigliati di prevalere. A nulla, in questo senso, è servita la marcatura su calcio di rigore di Mimmo Criscito. Viola che dunque sale a quota nove punti in graduatoria, rientrando in quinta posizione parziale, mentre il Genoa rimane a quota 3 (14°).

Giostra del gol a San Siro nel match tra Inter e Bologna delle 18.00. I campioni d’Italia volevano dimenticare l’amaro ko interno di Champions League contro il Real Madrid e si sono scatenati contro i felsinei, battuti 6-1. Lautaro Martinez ha dato il via alle danze al 6′, sono seguite le reti di Skriniar al 30′, Barella al 34′, Vecino al 54′, Dzeko al 63′ e al 68′. Per gli ospiti il gol della bandiera è stato siglato da Theate all’86’. Beneamata che si porta momentaneamente in vetta con 10 punti in attesa dei match delle altre big, mentre la formazione bolognese è ottava con 7.

Per concludere, altra vittoria esterna quella firmata dall’Atalanta: la Dea ha espugnato l’Arechi di Salerno, battendo i padroni di casa 1-0 grazie al gol di Zapata al 75′. Compagine di Gian Piero Gasperini che sale a 7 punti, gli stessi del Bologna, mentre la Salernitana rimane a zero.

