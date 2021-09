Hockey ghiaccio, Alps League 2021-2022: Asiago schianta Gherdeina

Una nuova serata di Alps League va in archivio, relativamente all’inizio della stagione 2021-2022. Questa sera, 14 settembre, erano tre le sfide in programma. Andiamo a vedere come sono andate.

Nell’incrocio italiano Gherdeina-Asiago a imporsi nettamente sono gli ospiti che, con il punteggio di 0-5, schiantano i padroni di casa. I veneti dominano sin dalle prime battute del match andando a segno con Iacobellis, Magnabosco e Marchetti nel primo periodo, chiuso sullo 0-3, e Lievore e Salinitri nel secondo, per poi anestetizzare il duello negli ultimi venti minuti.

Le altre due sfide in programma hanno invece visto vincere il Lustenau per 4-2 sui Red Bull Hockey Juniors e l’EC-KAC Future Team per 1-4 sulla pista del BEMER VEU Feldkirch.

L’Alps League, come da calendario, tornerà protagonista giovedì 16 settembre con 5 sfide in programma: EC-KAC Future Team-EK Die Zeller Eisbären (h 19.00), Steel Wings Linz-HDD SIJ Acroni Jesenice (h 19.00), Vipiteno-Red Bull Hockey Juniors (h 20.00), Fassa-Cortina (h 20.30), Merano-Renon (h 20.30).

In ottica italiana, inevitabilmente, ci sarà grande attenzione su Vipiteno-Red Bull Hockey Juniors e gli incroci tutti azzurri Fassa-Cortina e Merano-Renon.

Foto: Carola Semino