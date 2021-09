L’estate del grande golf è stata incessante e spesso senza pause, ma con la vittoria di Patrick Cantlay domenica a East Lake la lunga stagione del PGA Tour è ufficialmente finita e il circuito americano prende ora un po’ di fiato, a poche settimane dalla Ryder Cup. In Europa invece gli eventi continuano e questa settimana è il turno di uno dei più prestigiosi tornei del calendario, il BMW PGA Championship 2021 che andrà in scena come di consueto a Wenthworth.

La collocazione temporale non è stata delle più indimenticabili in questo 2021 d’assestamento, e le grandi stelle europee come Rory McIlroy e Jon Rahm non saranno al via domani in Inghilterra, come (sorprendentemente, visto che è ancora a caccia di una possibile chiamata last minute verso Whistling Straits) Sergio Garcia.

Nonostante questo il field è certamente di alto livello e il meteo sembra destinato a garantire condizioni eccellenti sul West Course a Wentworth, con tanto sole ma temperature più fresche rispetto a quelle di questi primi giorni della settimana. Il norvegese Viktor Hovland è il chiaro favorito, conseguenza di una buona prestazione la scorsa settimana nel Tour Championship e della vittoria nella sua ultima partenza regolare sullo European Tour nel BMW International Open di giugno al GC Eichenried. Accanto a lui da tenere d’occhio anche gli inglesi Tyrrell Hatton e Tommy Fleetwood, l’irlandese Shane Lowry e gli svedesi Alex Noren e Henrik Stenson (il quale ha recentemente ritrovato un’eccellente condizione).

Ad essi speriamo si possano aggiungere anche i nostri rappresentanti azzurri, con il massimo contingente pronto a giocarsi le proprie carte. Guido Migliozzi e Francesco Molinari saranno i leader del gruppo, seguiti a ruota da Renato Paratore, Andrea Pavan, Nino Bertasio, Edoardo Molinari, Lorenzo Gagli, Francesco Laporta e Aron Zemmer. Insomma, ci sarà da divertirsi.

Foto: LaPresse