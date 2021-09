Golf: Phil Mickelson e Fred Couples vicecapitani degli Stati Uniti nella Ryder Cup 2021

Novità nello staff di Team USA per quanto riguarda l’edizione 2021 della Ryder Cup, prossima ad andare in scena in quel di Whistling Straits tra il 24 e il 26 settembre. Entrano, infatti, due grandi del golf a stelle e strisce: Phil Mickelson e Fred Couples.

Mickelson non solo non ha alcun bisogno di presentazioni, vista la sua aura di leggenda che dura dai tempi in cui era il maggior rivale di Tiger Woods, ma è anche l’uomo che mai ha saltato una singola Ryder dal 1995; quest’anno, inoltre, a 50 anni (diventati nel frattempo 51) è diventato il più anziano vincitore di Major della storia, in un memorabile PGA Championship. Sempre in termini di Ryder, “Lefty” ha giocato 47 match, più di chiunque altro in Ryder. Soltanto Billy Casper e Arnold Palmer hanno portato più punti rispetto a lui.

Couples, 61 anni, è stato per cinque volte giocatore, ma il suo primo ruolo di vicecapitano preferirebbe dimenticarlo: lo fu a Medinah, nel 2012, quando l’Europa rimontò un enorme svantaggio nella terza giornata per andare a mantenere la coppa col putt di Martin Kaymer, prima di vincere a seguito del pari tra Francesco Molinari e Tiger Woods.

Queste le parole del capitano Steve Stricker: “Sono stato a stretto contatto sia con Freddie che con Phil, parlando di tutte le questioni di Ryder Cup, per un po’. Loro assicurano feedback onesto e d’impatto, ed entrambi hanno un’enorme passione per la Ryder. Sono onorato della loro disponibilità a unirsi al nostro team e ad aiutarci per metterci nelle migliori condizioni per vincere a Whistling Straits“.

L’ultima vittoria americana si è avuta nel 2016, a Chaska, per 17-11. Tre anni fa, al Le Golf National, non lontano da Parigi, l’Europa ha trionfato per 17.5-10.5 con Francesco Molinari protagonista ancora maggiore del più bell’anno di golf della sua vita.

Foto: LaPresse