Sono state effettuate le votazioni per le due grandi categorie di migliori giocatori sul PGA Tour, in senso assoluto e in termini di esordienti. Come miglior giocatore è stato nominato Patrick Cantlay, vincitore peraltro del Tour Championship, mentre il miglior rookie è Will Zalatoris.

Cantlay, 29 anni, californiano di Long Beach, ha quest’anno vinto, oltre al Tour Championship (dove però, per il particolare sistema utilizzato, ha realizzato il quarto miglior score effettivo), il BMW Championship e, per la seconda volta in tre anni, il Memorial Tournament. Per lui anche un secondo posto all’American Express e un terzo all’AT&T Pebble Beach Pro-Am. Con le sue performance si è issato fino al numero 4 del ranking mondiale e sarà grande protagonista anche in Ryder Cup, dove sarà tra gli uomini di punta del team americano. Altri candidati per il premio erano Bryson DeChambeau, Harris English, Collin Morikawa e Jon Rahm. Cantlay, contando anche i tornei della stagione 2020-2021 disputati nell’anno scorso, è il primo dall’annata 2016-2017 a vincere quattro (il suo caso) o più tornei: allora ci riuscì Justin Thomas.

Zalatoris, 25 anni, anche lui californiano, ma di San Francisco, ha messo a segno cinque risultati nei primi 10 in questo 2021, tra cui il secondo posto al Masters, ma già lo scorso anno aveva stupito tutti con il sesto allo US Open. La sua è una cavalcata di quelle imprevedibili fino a soltanto due anni fa, quando era numero 672 del mondo a fine anno: ora è salito al 31° posto con un picco al 27°. Ha giocato sul tour principale americano come Special Temporary Member, guadagnando abbastanza punti FedEx Cup (1.296) per acquisire la carta piena per giocare tra i grandi nell’annata che comincia questa settimana. Una situazione come la sua non si verificava da vent’anni: allora fu premiato Charles Howell III. Zalatoris, che riceverà il relativo Arnold Palmer Award, è stato preferito al sudafricano Garrick Higgo.

Le votazioni sono state effettuate da giocatori in possesso della carta sul tour americano e con un minimo di almeno 15 tornei disputati all’interno della FedEx Cup.

Foto: LaPresse