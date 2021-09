Nonostante una condizione non ottimale, Francesco Molinari resta certamente tra i golfisti più attesi alla 78esima edizione dell’Open d’Italia, in programma dal 2 al 5 settembre al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma). Il piemontese ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di casa e ha confermato di non attraversare un buon momento: “Purtroppo i problemi fisici hanno condizionato la mia stagione e non arrivo qui con grandi aspettative”

Una situazione sicuramente non felice per Chicco, che comunque non si abbatte e spera di ritrovarsi proprio sui campi romani questa settimana: “Due anni dopo l’ultima volta è bello tornare all’Open d’Italia. Spero di ritrovare presto la forma migliore e soprattutto la continuità che mi è mancata, specialmente negli allenamenti”.

L’infortunio alla schiena ha costretto a saltare tante gare in questo 2021 e tra queste anche le Olimpiadi di Tokyo, che eran certamente un obiettivo di Chicco: “Saltare le Olimpiadi è stata dura, ma ora guardo avanti e spero, nel 2024, di essere a Parigi al massimo della forma”.

Foto: Federazione Italiana Golf