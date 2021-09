Golf, Aphibarnrat e Bezuidenhout in testa dopo il primo round del BMW PGA Championship 2021. Buon avvio di Laporta e Molinari

In una settimana dove tutta l’attenzione del golf è concentrata sullo European Tour, a causa della pausa post-stagionale del circuito americano, a Wenthworth sta andando in scena il prestigioso BMW PGA Championship 2021, uno degli eventi più iconici del calendario. A comandare le operazioni dopo una entusiasmante prima giornata sono il thailandese Kiradech Aphibarnrat e il sudafricano Christian Bezuidenhout, i migliori a interpretare le condizioni del percorso inglese par 72 e raggiungere immediatamente il -8, dopo sole 18 buche giocate.

Due carte molto simili, quelle dei leader, con l’asiatico che si è scatenato nella parte centrale e conclusiva dove ha messo a segno tutti e otto i suoi birdie, mentre l’africano ha cominciato più forte con l’eagle al par 5 della 4 ma ha concesso, a differenza dell’avversario, anche un bogey nelle back 9. Terza posizione in solitaria, con il punteggio di -7 per l’australiano Adam Scott, unico degli altri a tenere il ritmo della coppia di testa.

Bisogna infatti scendere di un altro paio di colpi per trovare la quarta posizione (-5), occupata dai due inglesi Justin Rose e Laurie Canter e dal giapponese Masahiro Kawamura, uno dei giocatori più in forma del momento. Ottimi segnali arrivano però anche dagli azzurri, visto che Francesco Laporta, dopo aver sfiorato il miracolo sportivo settimana scorsa all’Open d’Italia, si conferma ad altissimi livelli e parte con un buon -4 che lo relega in settima posizione.

Un ritrovato Francesco Molinari apre in modo altrettanto convincente con un buon -3 di giornata, dopo la pessima prestazione di Roma, un paio di colpi meglio rispetto a colui che gli ha soffiato qualche mese fa il ruolo di numero 1 azzurro Guido Migliozzi, 49esimo a -1. Sopra par invece gli altri nostri rappresentanti: Nino Bertasio e Edoardo Molinari si sono fermati sul +1 e partiranno domani dall’84esimo posto per cercare di superare il taglio, compito decisamente più complicato per Lorenzo Gagli e Renato Paratore che sono incappati in una giornataccia da +4 (anche se il toscano deve ancora completare le ultime due buche, causa oscurità). Ultima posizione per Andrea Pavan, che ha girato in +15.

Foto: LaPresse