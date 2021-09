Giro di Toscana 2021, il percorso ai raggi X. Il Monte Serra rende la gara particolarmente dura

Mercoledì 15 settembre si terrà il Giro di Toscana 2021. La storica semiclassica italiana sarà una delle ultime gare pre Mondiale e sicuramente molti corridori vi parteciperanno con l’obiettivo di mettersi in mostra per strappare un pass per la rassegna iridata. La gara, in questa stagione, misurerà quasi 200 chilometri e vedrà il ritorno del Monte Serra.

L’anno scorso, il Giro di Toscana aveva proposto un tracciato totalmente pianeggiante. In questo 2021, invece, ritornerà il percorso che aveva caratterizzato le edizioni del 2018 e del 2019. I corridori partiranno da Pontedera e i primi 100 chilometri saranno molto semplici, ma successivamente gli atleti dovranno scalare per due volte il Monte Serra, un’erta di 8,4 km al 7% di pendenza media.

Nelle due precedenti edizioni in cui gli atleti hanno affrontato il Monte Serra, la gara ha visto come protagonisti uomini di classiche vallonate e anche scalatori di rango come Egan Bernal e Romain Bardet. Va segnalato, ad ogni modo, che quest’anno la gara sarà un filo più semplice, visto che il Monte Serra verrà scalato solo due volte e non tre come è accaduto nel 2018 e nel 2019.

Come la partenza, anche l’arrivo è piazzato a Pontedera. Dallo scollinamento del Monte Serra al traguardo, inoltre, mancheranno 28 chilometri. Chi si staccherà in salita, dunque, avrà la possibilità di rientrare, mentre sarà molto difficile, per chiunque, portare a termine un attacco solitario.

Foto: Lapresse