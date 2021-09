Ciclismo, Giro di Sicilia 2021: svelate le quattro tappe. Si parte da Avola, conclusione a Mascali

Oggi a Palermo è stata presentata ufficialmente l’edizione 2021 del Giro di Sicilia di ciclismo, in programma dal 28 settembre all’1 ottobre: previste quattro tappe per complessivi 712 km. Partenza da Avola, arrivo finale a Mascali: media di 178 km a frazione per complessivi 8000 metri di dislivello.

Così Nello Musumeci, Presidente della Regione Siciliana: “Con il Giro di Sicilia, competizione più antica del Giro d’Italia, affidiamo al ciclismo di qualità un efficace messaggio di promozione della nostra di Isola. Puntiamo, oltre che al turismo “tradizionale”, ad attrarre turismo di settore ed i flussi legati al segmento sportivo d’eccellenza. Per questo, lo annunciamo oggi, siamo pronti ad accogliere, l’anno prossimo, il ritorno del Giro d’Italia. La volontà del Governo Regionale è quella di lanciare, anche attraverso eventi così rilevanti, un forte segnale di rivincita e di speranza alle migliaia di persone appassionate di questo antico e popolare sport“.

Prosegue l’assessore allo Sport e al Turismo, Manlio Messina: “La pandemia ci ha imposto un anno di sosta, nel 2020, ma il Giro di Sicilia torna più ricco che mai, con grandi campioni e atleti pronti a dare vita a una corsa entusiasmante. Il governo Musumeci crede con convinzione negli eventi di livello internazionale come questo, realizzato assieme a un partner prestigioso come Rcs Sport. È il modo migliore per incentivare la pratica dello sport, per promuovere l’immagine migliore della Sicilia in Italia e nel mondo e scommettere sul turismo sportivo, segmento di mercato su cui intendiamo puntare con decisione“.

Conclude Paolo Bellino, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RCS Sport: “Questo Giro di Sicilia ha una collocazione molto particolare e secondo noi perfetta nel calendario internazionale. Grazie al lavoro di squadra con la Regione Siciliana stiamo riportando questa corsa agli antichi splendori. Quest’anno avremo al via Campioni del calibro di Vincenzo Nibali, Chris Froome e Alejandro Valverde che vantano palmares unici al Mondo. La Sicilia è una terra straordinaria, come il suo popolo, ricca di tradizione, storia e cultura. La Sicilia è il luogo ideale, in tutte le stagioni, per andare in bicicletta. Questo flusso crea sviluppo al turismo e diventa un volano per l’economia del Paese che le ospita che, grazie alle immagini prodotte dalla Rai, verrà trasmesso nei 5 continenti“.

LE TAPPE DEL GIRO DI SICILIA 2021

1a tappa, martedì 28 settembre: Avola-Licata (179 km)

2a tappa, mercoledì 29 settembre: Selinunte-Mondello (173 km)

3a tappa, giovedì 30 settembre: Termini Imerese-Caronia (180 km)

4a tappa, venerdì 1 ottobre: Sant’Agata di Militello-Mascali (180 km)

