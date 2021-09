Ginnastica, Martina Maggio entra nella World Class Gymnast! 57 italiane tra le migliori al mondo di tutti i tempi

La FIG ha istituito da tempo la World Class Gymnast, una classe di merito in cui sono inserite le atlete che si sono messe maggiormente in luce nella storia di questa disciplina. Entrare in questa speciale “classifica” è abbastanza complesso, bisogna disputare almeno una finale ai Mondiali o alle Olimpiadi (sia essa di squadra o individuale). Va da sé che soltanto le migliori atlete possono fregiarsi di questo speciale riconoscimento, inferiore soltanto al diploma di merito olimpico o mondiale (per ottenerlo bisogna essere tra le migliori otto).

L’Italia può festeggiare l’ingresso di una nuova azzurra in quella che è considerata una delle Bibbie della Polvere di Magnesio. Martina Maggio ha guadagnato il diritto grazie alla finale all-around disputata alle recenti Olimpiadi di Tokyo 2020, dove ha anche concluso al quarto posto nella gara a squadre (a una manciata di decimi dal podio). La brianzola era presente ai Mondiali 2019, dove l’Italia conquistò una storica medaglia di bronzo nel team event, ma in quell’occasione era “soltanto” riserva e non scese mai in pedana, dunque la FIG non la insignì della World Class Gymnast.

Sale così a quota 57 il computo delle nostre portacolori entrate nella classe di merito mondiale, le ultime a riuscirci erano state le Fate (Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Elisa Iorio, Desiree Carofiglio) in virtù del podio iridato di due anni fa. Di seguito tutte le azzurre della World Class Gymnast.

LE ITALIANE NELLA WORLD CLASS GYMNAST

GINNASTA ANNO DI INGRESSO Francesca Benolli 2007 Monica Bergamelli 1999 Laura Bortolaso 1978 Martina Bremini 1999 Stefania Bucci 1976 Giorgia Campana 2012 Desiree Carofiglio 2019 Irene Castelli 1999 Selene Celotto 1989 Miranda Cicognani 1960 Rosella Cicognani 1960 Maria Cocuzza 1987 Ilaria Colombo 2002 Stefania Copelli 1991 Adriana Crisci 1999 Alice D’Amato 2019 Asia D’Amato 2019 Maria Anna Di 1983 Carmen Falzarano 1991 Erika Fasana 2012 Carlotta Ferlito 2011 Vanessa Ferrari 2006 Chiara Ferrazzi 1991 Laura Filippi 1989 Patricia Fratini 1976 Paola Galante 2009 Elena Ghiselli 1983 Carlotta Giovannini 2008 Leonilde Iannuzzi 1983 Elisa Iorio 2019 Roberta Kirchmayer 1989 Elisa Lamperti 1995 Serena Licchetta 2009 Josella Lombardi 1983 Patrizia Luconi 1985 Federica Macrì 2007 Martina Maggio 2021 Elena Marcelloni 1989 Lara Mori 2017 Francesca Morotti 1996 Lia Parolari 2007 Elisabetta Preziosa 2009 Barbara Righetto 1987 Giordana Rocchi 1995 Valentina Rubinetti 1991 Donatella Sacchi 1976 Daria Sarkhosh 2005 Veronica Servente 1992 Valentina Spongia 1976 Tea Ugrin 2015 Daniela Vairo 1991 Monica Valentini 1978 Rossana Venegoni 1987 Giorgia Villa 2019 Giulia Volpi 1985 Floriana Zanetti 1987 Silvia Zanolo 2007

N.B.: Nomi e cognomi sono inseriti con questa dicitura da parte della Federazione Internazionale. Nel caso di refusi (non da imputarsi a OA) si prega di avvisare.

Foto: Ricardo Bufolin @federginnastica