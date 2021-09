Valtteri Bottas affila le armi in vista del suo fine settimana del Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di F1 2021. Sul tracciato di Sochi, infatti, il pilota finlandese ha vinto in due occasioni (dopotutto la Mercedes nelle sette edizioni disputate ha fatto percorso netto, aggiungendo 4 successi di Lewis Hamilton e uno di Nico Rosberg) e, dopo l’annuncio del suo approdo in Alfa Romeo, sembra rasserenato dopo mesi non semplici all’interno del team di Brackley.

Il weekend sulle sponde del Mar Nero si annuncia come fondamentale per la Mercedes. Dopo il mezzo passo falso di Monza, infatti, le Frecce Nere partono all’attacco totale in vista di domenica, con il grande rivale Max Verstappen che sarà costretto a partire con tre posizioni di penalità in griglia. La classifica generale richiederebbe una doppietta per la scuderia anglo-tedesca, visti anche i precedenti.

Si tornerà a parlare di ordini di scuderia per favorire il “Re Nero”? “Abbiamo discusso di molte cose internamente, inclusi alcuni scenari perché ogni gara è sempre diversa – le sue parole riportate di Speedweek -. Potrebbero esserci momenti in cui dobbiamo giocare da squadra e dovrò fare la mia parte. Per come è la situazione, sì, lo farei, siamo qui tutti uniti e dobbiamo assicurarci di vincere entrambi i titoli, non solo costruttori, ma anche piloti”.

La pista di Sochi, proprio per questi motivi, fa tornare alla memoria il famoso ordine di far vincere Hamilton nel 2018: “Sono passati alcuni anni e almeno ora posso viverla in maniera tranquilla ma in quel momento, sì, è stato doloroso e, per me, è stato difficile da accettare. Da allora siamo ovviamente andati avanti e sono anche cresciuto molto. Ora vedo le cose in modo un po’ diverso”

Foto: LPS Joao Filipe