Titoli di coda? Probabilmente sì. La Mercedes dovrebbe aver preso la sua decisione: al fianco di Lewis Hamilton in F1 dal 2022 ci sarà il giovane britannico George Russell, pilota proveniente dalla Williams.

Sarà con ogni probabilità il finlandese Valtteri Bottas a pagare, lasciando libero il sedile della sua ambita monoposto in favore di chi ha messo in mostra in più di una circostanza un grande talento. Bottas in cerca di un ingaggio e la chance potrebbe essergli offerta dall’Alfa Romeo. L’annuncio del ritiro del finnico Kimi Raikkonen al termine della stagione cade proprio a fagiolo e per questo ci potrebbe essere un passaggio di testimone in casa finlandese nel team italo-svizzero.

Si attendono solo gli annunci ufficiali per quanto detto. Valtteri, come è ovvio che sia, non si è sbottonato sull’eventualità nel corso della conferenza stampa di presentazione del GP dei Paesi Bassi a Zandvoort, dove il Circus torna a correre a distanza di 36 anni.

“Non posso svelare i dettagli del mio futuro. Posso solo dire che le cose stanno andando nella giusta direzione. Un contratto pluriennale? Sarebbe bello, perché potrei pianificare al meglio il mio impegno con il team e avere la giusta serenità. La mia intenzione è quella di correre ancora per molto tempo in F1“, ha chiarito Bottas.

Relativamente al tracciato olandese, Valtteri ha avuto delle esperienze passate, ricordando il 2009 e il 2010 nella F3 Euro Series: “Amo guidare qui. Mi sono divertito quando ho gareggiato su questa pista e sono contento di poterci tornare, anche se il layout è un po’ cambiato“.

Foto: LaPresse