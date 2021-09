La comprensione dei fischi. E’ un Lewis Hamilton comprensivo e non polemico quello che si è presentato ai microfoni della conferenza stampa del GP dei Paesi a Bassi a Zandvoort, prossimo round del Mondiale 2021 di F1.

Dopo le tante chiacchiere sull’esito della gara a Spa-Francorchamps (Belgio), Lewis ha voluto metterci una pietra sopra, avendo già espresso in maniera chiaro il suo punto di vista circa una “corsa che non è stata corsa”. E dunque ci si rimette nell’abitacolo con LH44 avanti in graduatoria e tre punti di margine in classifica generale nei confronti dell’idolo di casa Max Verstappen.

Si prospetta un fine-settimana molto caldo per il tifo e i fischi potrebbero caratterizzare casa Hamilton: “Si, credo ci potranno essere. Personalmente è una cosa che non ho mai fatto, ma posso anche comprendere chi lo fa perché parliamo sempre di passione e io lo rispetto“.

A detta di Hamilton, quindi, ci si dovrà nutrire del tifo contro per dare il 101% in pista: “Sfidare chi fischia, quindi, sarà fantastico. Fa parte dello sport e voglio convertire tutto in energia mentre guido e gareggio“, le parole del sette volte iridato in conferenza stampa.

Foto: LaPresse