La Mercedes saluta il tracciato di Sochi con un sorriso stiracchiato. Certo, da un lato Lewis Hamilton ha vinto la gara (e ha raggiunto la clamorosa quota di 100 successi in Formula Uno), ma il Gran Premio di Russia si è concluso in maniera decisamente meno brillante di quello che ci si poteva attendere per la scuderia di Brackley.

Inutile girarci attorno. La Mercedes voleva la doppietta sul circuito posizionato sulle sponde del Mar Nero e, soprattutto, confidava che Max Verstappen rimanesse relegato nei bassifondi, dovendo scattare dalla ventesima (ed ultima) posizione della griglia di partenza. Alla fine, invece, l’olandese ha chiuso alle spalle di Lewis Hamilton, cedendo solamente 7 punti in classifica generale, comandata ora dall’inglese con 2 lunghezze di vantaggio sul rivale.

Max Verstappen, che già doveva scontare 3 posizioni di penalità per i fatti di Monza, ha deciso di montare la quarta power unit stagionale, in modo da limitare i danni e, soprattutto, affrontare senza patemi da questo punto di vista la fase cruciale del campionato. In casa Mercedes, invece, la preoccupazione maggiore è arrivata dalle problematiche riscontrate sui motori. Valtteri Bottas, infatti, nonostante avesse montato la quarta power unit nel GP d’Italia, ha dovuto cambiare di nuovo anche in Russia, dato che sono state riscontrate anomalie sul motore utilizzato a Monza. Cose se non bastasse, c’è stata anche la sostituzione del propulsore effettuato dalla Williams sulla monoposto di Nicholas Latifi.

Una situazione imprevista, quella relativa alla affidabilità, che potrebbe giocare un ruolo decisivo nella lotta per il titolo in questa fase finale della stagione. In attesa di conoscere gli esiti degli esami sulla power unit utilizzata a Monza da Bottas, Toto Wolff ha ammesso come il team si trovi in uno stato di incertezza. “Al momento dobbiamo riuscire a risolvere tutti i problemi che abbiamo riscontrato sul motore non solo per quest’anno, ma anche per l’anno prossimo. Siamo in una fase in cui stiamo valutando come proseguire la stagione in termini di power unit”.

Wolff ha poi ammesso come prima del prossimo GP di Turchia saranno rese note le analisi sul motore utilizzato da Bottas a Monza. “Vogliamo capire come ottenere più prestazioni dal motore e questo ci ha dato qualche grattacapo. Al momento, però, dobbiamo ragionare gara per gara. Bisogna sempre trovare il giusto equilibrio tra performance e affidabilità. Ovviamente rischiare un ritiro non sarebbe assolutamente positivo per il campionato e né noi né i nostri rivali possono permettersi di raccogliere zero punti in un weekend”.

Foto: LPS DPPI