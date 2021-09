F1, risolto il problema elettrico sulla Ferrari: Charles Leclerc userà la Power-Unit 3 per la gara

Risolto il problema tecnico che aveva attanagliato la Ferrari di Charles Leclerc. I tecnici della Rossa sono riusciti a trovare la soluzione per porre fine alle difficoltà accusate dal pilota monegasco legate alla gestione elettrica del freno motore che gli aveva creato non pochi grattacapi venerdì.

Sulla Ferrari di Leclerc, secondo quanto riportato da Mara Sangiorgio, è stata montata la Power-Unit numero 3 per la gara in programma oggi sul circuito di Monza. Il monegasco si propone come uno dei protagonisti del GP odierno con la speranza che possa migliorare il sesto posto ottenuto nella sprint race.

Una novità quella installata sulla vettura di Leclerc che non dovrebbe creare particolari problemi al pilota della Ferrari, anzi dovrebbe restituirgli maggiore serenità e tranquillità oltre che un’efficienza superiore. I favoriti della gara di casa del Cavallino Rampante purtroppo non sono i piloti della Rossa.

Max Verstappen è in grande forma. In lotta per la vittoria e per il podio anche i due piloti della Mercedes ovvero Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Attesa anche per le McLaren di Daniel Ricciardo e Lando Norris.

Foto: LaPresse