F1 oggi, GP Russia 2021: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi venerdì 24 settembre si disputano le prove libere del GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Sochi. Si torna in pista a due settimane di distanza dall’appuntamento di Monza, si tratta di un weekend cruciale in ottica campionato quando ci avviciniamo verso la parte conclusiva della stagione.

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1

Ad aprire le danze saranno due turni da 60 minuti ciascuno, durante i quali si potrà effettuare la messa a punto in vista di qualifiche e gara, oltre a migliorare il feeling con una pista iconica per la massima categoria automobilistica. Max Verstappen e Lewis Hamilton sono già pronti per un nuovo grande duello dopo l’incidente in Italia: l’olandese, leader del Mondiale, darà battaglia al volante della Red Bull contro il britannico della Mercedes.

La Ferrari porta il nuovo motore ibrido e lo monta sulla monoposto di Charles Leclerc, che dunque scatterà dal fondo dello schieramento di partenza nella gara di domenica. Carlos Sainz utilizzerà la vecchia unità e spera di portare a casa un buon risultato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle prove libere del GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO PROVE LIBERE GP RUSSIA F1 2021: PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 24 SETTEMBRE:

10.30-11.30 Prove libere 1

14.00-15.00 Prove libere 2

PROVE LIBERE GP RUSSIA F1 2021: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Prove libere 1-2 in diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport F1 (canale 207).

Prove libere 1-2 in diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e su Now TV.

Prove libere 1-2 in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Prove libere 2 in replica su Sky Sport F1, per gli abbonati, alle ore 18.45, 20.30, 22.15, 00.00 e nel rullo notturno.

Non sono previste dirette/differite su TV8 delle prove libere.

Foto: Lapresse