F1 oggi, GP Italia 2021: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 12 settembre (ore 15.00), prenderà il via il GP d’Italia, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Monza assisteremo a una gara ricca di emozioni.

La griglia di partenza, frutto della Sprint Qualifying di ieri, vedrà a sorpresa in p.1 Max Verstappen. L’olandese della Red Bull ha saputo sfruttare un ottimo piazzamento nella corsa di ieri (secondo) e la penalità di Valtteri Bottas (vincitore, ma retrocesso in fondo alla griglia per aver sostituito il motore). Un’occasione, visto che il principale rivale del campionato, Lewis Hamilton, partirà dalla quarta casella. Una prestazione incolore di Lewis ieri, fortemente condizionata da una partenza tutt’altro che felice. Servirà una rimonta e non sarà facile sbarazzarsi delle due McLaren di Daniel Ricciardo e di Lando Norris che lo precedono.

La Ferrari, in quinta fila, cercherà di mantenere le posizioni con Charles Leclerc 5° e Carlos Sainz 6°, considerando le oggettive difficoltà della monoposto di Maranello su questa pista. Chiaramente, se dovessero esserci degli imprevisti i ferraristi proveranno ad approfittarne per guadagnare ciò che la prestazione pura non può dare.

Di seguito il programma di oggi e come seguirlo in tv:

GP ITALIA F1 2021 – PROGRAMMA

DOMENICA 12 SETTEMBRE

Ore 15.00 Gara

GP ITALIA F1 2021 – PROGRAMMA IN TV

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la diretta del Gran Premio della domenica.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio d’Italia sarà trasmesso integralmente in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201).

STREAMING – Il Gran Premio d’Italia potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e Now.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta della gara.

IL PROGRAMMA SKY SPORT GP ITALIA F1 2021

DOMENICA 12 SETTEMBRE

Ore 10.20: F2, Feature Race

Ore 12.25: Porsche Super Cup, Gara 2

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15.00: F1, GARA

Ore 17.00: Paddock Live Post Gara

Ore 17.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 19.00: Race Anatomy F1

IL PROGRAMMA TV8 GP ITALIA F1 2021

DOMENICA 12 SETTEMBRE

Ore 15.00, F1, Gara, diretta

Foto: La Presse