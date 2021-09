Tutto come da copione: nel 2022 sarà il britannico George Russell ad affiancare Lewis Hamilton nel Mondiale di F1 in Mercedes. La partenza di Valtteri Bottas, direzione Alfa Romeo, ha aperto le porte all’attuale pilota della Williams che quindi dovrà vedersela con l’attuale sette volte iridato.

Una bella sfida per Russell che avrà un metro di paragone molto impegnativo, ma lo stesso discorso vale anche per Lewis. Russell è tra i racing driver della nuova generazione quello con maggior talento e pertanto non sarà semplice doversela vedere con un compagno di squadra di valore e con grandi ambizioni.

Hamilton, comunque, sui social ha voluto dedicare un post al suo nuovo team-mate: “Voglio prendermi un momento per dare il benvenuto a George Russell nel team. Ricordo di averlo incontrato quando era giovane, sognando di diventare un giorno un pilota di F1. Avevo appena realizzato il mio sogno di diventare un pilota di F1, quindi so cosa significa questo giorno e come sarà per lui. È un grande esempio per tutti i bambini: i sogni si avverano quando li insegui con tutto il cuore. Grazie al duro lavoro si è giustamente guadagnato il suo posto nella nostra squadra. Ci vediamo l’anno prossimo“.

GR 🤝 LH pic.twitter.com/q9h1pm4PWs — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 7, 2021

Considerazioni dunque “al miele” dell’asso nativo di Stevanage, ma poi si vedrà in pista che cosa accadrà.

