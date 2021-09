Lewis Hamilton è intervenuto nel corso della conferenza stampa del Gran Premio d’Italia, quattordicesimo atto del Mondiale F1 2021. Il portacolori della Mercedes si prepara a dare battaglia dopo il secondo posto ottenuto in quel di Zandvoort (Olanda).

Il sette volte campione del mondo è attualmente secondo in classifica con tre punti di ritardo dall’olandese Max Verstappen. L’alfiere della Red Bull ha vinto settimana scorsa ed è pronto a confermarsi nel tempio della velocità.

Il britannico ha rilasciato alla stampa: “La storia ha dimostrato che si può correre con un compagno di squadra al tuo livello a cui viene dato lo stesso materiale. La F1 è strana, uno sport di squadra in cui allo stesso tempo devi battere il tuo teammate. Non so cosa aspettarmi da George. Sicuramente ha creato delle aspettative attorno a lui, ha un grande talento. Non so se sarà più veloce di Valtteri”.

Hamilton ha concluso dicendo: “Sin da quando sono in Mercedes ho sempre detto che voglio le stesse opportunità del mio compagno. È l’unico modo per essere sempre stimolato a dare il massimo. Io e Toto Wolff abbiamo discusso per il pilota 2022, ma la decisione non è mia”.

Foto: LaPresse